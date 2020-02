El govern espanyol aprova apujar el salari mínim a 950 euros

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de la ministra de @Haciendagob y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de @mapagob, Luis Planas, para informar sobre los acuerdos aprobados en el #CMin. https://t.co/iH4skaRqyc — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 4, 2020

El govern espanyol ha aprovat el reial decret per apujar el salari mínim (SMI) un 5% aquest any, arribant als 950 euros, després d'arribar a un acord amb els sindicats CCOO i UGT i la patronal La nova pujada beneficiarà, segons l'executiu, més de dos milions de treballadors, amb un especial impacte en el règim general i, de forma més particular, en els treballadors de la llar i de el sector agrari. Actualment el salari mínim era de 900 euros després de l'últim augment impulsat pel govern espanyol.En concret, l'SMI se situarà en 31,6 euros al dia, 950 euros al mes i 13.300 euros l'any. En el cas de treballadors temporals i eventuals els serveis a una mateixa empresa no excedeixin els 120 dies l'SMI serà de 44,99 euros a l'any. També serà de 7,43 euros bruts per hora treballada en el cas dels empleats de la llar.L'executiu de Pedro Sánchez s'ha marcat com a objectiu situar l'SMI en el 60% del salari mitjà al final de la legislatura, l'equivalent a 1.200 euros, com recomana la Carta Social Europea.

