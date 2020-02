El govern de Colau amenaça amb més multes a plataformes que anunciïn pisos turístics il·legals

L'Ajuntament de Barcelona ha volgut llançar un "ultimàtum" a les plataformes que gestionen pisos turístics a la ciutat en paraules de la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. L'objectiu és que deixin de publicitar pisos turístics il·legals. Sanz i el regidor de Turisme, Xavier Marcé, s'han reunit amb les empreses aquest dimarts, i segons el govern municipal cap de les plataformes compleixen la normativa. Airbnb, Booking o Homeaway són algunes de les que han assistit a la reunió.Sanz ha explicat que el govern municipal ha exigit a les plataformes "contundència" a l'hora d'evitar que els pisos i les habitacions que no tinguin la llicència corresponent s'anunciïn a internet. Actualment les plataformes publiciten molts més pisos dels 9.600 que sí que tenen llicència a la ciutat.Tot i que l'Ajuntament i les plataformes ja van acordar protocols d'actuació perquè les plataformes abandonessin aquesta pràctica, la il·legalitat es continua produint. Entre altres pràctiques, l'Ajuntament ha detectat que les plataformes tarden mesos a retirar els anuncis i que en alguns casos els tornen a penjar després d'haver-los retirat. Per això, si d'aquí a un mes i mig persisteix, el consistori intensificarà les sancions a les empreses. "Això s’ha d’acabar. Volem contundència i seguretat", ha etzibat Sanz.Sanz també ha avançat que l'Ajuntament serà "exigent" amb la Generalitat perquè legisli per facilitar que les sancions siguin més "altes i contundents".Sanz ha assegurat que les pràctiques il·legals obren la porta a "grups criminals" que duen a terme "pràctiques mafioses".La tinent d'alcaldia s'ha tornat a referir al cas d'una agressió a un veí del Born per haver denunciat un pis turístic il·legal i ha insistit que les plataformes han de triar si estan a favor o en contra de les il·legalitats.Durant la compareixença posterior a la reunió, Sanz ha mantingut un to més contundent que l'empleat per Marcé. El regidor de Turisme ha demanat no posar "amenaces" sobre la taula sinó generar "complicitats" amb les plataformes.Marcé ha plantejat la possibilitat que l'Ajuntament intensifiqui la comunicació amb els turistes per informar-los dels inconpliemnts de les plataformes.Els representants de les plataformes que han assistit a la reunió no han volgut fer declaracions als mitjans però Airbnb sí que ha difós un comunicat on defensa la seva gestió.La companyia assegura que sempre "pren mesures" quan té constància d'infraccions de la normativa. Airbnb defensa que respecta els protocols acordats amb l'Ajuntament i que en els últims mesos ha impulsat noves mesures per garantir que els pisos anunciats a la seva pàgina web tenen la llicència corresponent. A més, l'empresa es compromet a verificar el total de 7.000 anuncis que hi ha a la plataforma durant el 2020. També durant el 2020 Airbnb assegura que desenvoluparà un servei a través del qual els ajuntaments podran contactar directament amb els responsables de l'empresa.Airbinb assegura que abans de publicar un anunci els propietaris dels pisos han de certificar que disposen de llicència i que les infraccions registrades són casos "aïllats".Amb tot, és habitual veure anuncis de pisos turístics il·legals a Airbnb i altres plataformes. Sense anar més lluny,ja va explicar al juliol que l'Ajuntament de Barcelona havia obert un expedient contra l'interventor municipal per dos pisos turístics il·legals en una finca de la seva propietat a la Barceloneta, precisament anunciats a Airbnb.

