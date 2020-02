Decreten presó per a la dona detinguda a Elx per la mort dels seus nadons

El jutjat d'Instrucció número 1 d'Elx ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a la dona detinguda dijous passat per la mort dels seus dos nadons acabats de néixer. La dona està investigada per dos delictes d'assassinat.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV), la detinguda va passar diumenge a disposició de la titular del Jutjat d'Instrucció 1 d'Elx, que va decretar el seu ingrés a la presó.La dona està investigada per dos delictes d'assassinat. La titular del jutjat va rebre el passat dijous un avís de l'Hospital del Vinalopó en el qual s'alertava del que havia passat, després de l'ingrés de la sospitosa. La jutge va avisar la policia perquè es personés al centre hospitalari i es va procedir a l'aixecament dels cadàvers dels menors.Sembla que la dona va donar a llum al bany de casa dels seus pares cap a les 17.30 hores del dijous. Presumptament havia mantingut el secret l'embaràs. La dona va estar unes dues hores tancada i va acabar perdent el coneixement després del part, per la forta pèrdua de sang que va patir.

