L'economia catalana va tancar el 2019 amb un creixement superior a la mitjana estatal

El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va créixer un 1,9% durant el quart trimestre del 2019 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons l'estimació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Un increment major al de la mitjana estatal, el qual va ser de l'1,8%.Tot i això, el territori on el PIB va créixer més va ser Astúries (2,2%), seguida del País Valencià (2,1%) i Madrid (2%). Andalusia i Navarra també ho van fer en un 1,9%, com Catalunya. En canvi, les menys van augmentar el PIB van ser les Illes Balears (1,3%), les Illes Canàries (1,4%) i Castella La Manxa (1,4%).A nivell trimestral, però, el creixement de l'economia catalana es va situar en la mitjana estatal, el 0,5%, una dècima per sota de les d'Aragó, les Illes Balears, les Canàries, Cantàbria, el País Valencià o Navarra, però per sobre d'Extremadura (0,3%) o Castella-la Manxa (0,4%).

