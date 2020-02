Jordi Soler admet que va pagar al Síndic de Greuges el vol a la final de la Champions a Berlín

L'empresari bagenc Jordi Soler ha admès aquest dilluns davant el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que va pagar el viatge a la final de la Champions a Berlín de 2015 per al Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Soler ha assenyalat que va accedir a convidar Ribó a petició del que va ser diputat de Convergència Ramon Camp.Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, l'empresari Jordi Soler, investigat per un presumpte delicte de suborn, ha negat davant del jutge que les seves empreses poguessin tenir cap relació amb el Síndic de Greuges, i ha matisat que en tot cas, d'haver existit possibilitat de negoci hauria estat només en manteniment de despatxos, però ha afegit que ni això.Les mercantils Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service van afrontar els 39.900 euros que va costar el lloguer de l'avió i la furgoneta per als desplaçaments a Berlín que incloïa aquella expedició a la qual Ribó va sol·licitar assistir en companyia de la seva filla per intermediació del convergent Ramon Camp.A més de l'empresari, també han declarat aquest dilluns dos testimonis, l'exdiputat de Convergència Ramon Camp i la secretària de l'empresari Eva Brea. El polític ha argumentat segons aquestes mateixes fonts que era amic de la família Soler, i que ja el 2009 quan el FC Barcelona va jugar a Roma una final de Champions, va coincidir amb Ribó. De fet, en aquella ocasió, la volta ja la van fer en un avió contractat per Soler.Després d'aquesta primera experiència, Camp va convidar tant a Soler com a Ribó a un sopar 'de parelles', i temps després ja el 2015, quan l'empresari decideix contractar el viatge a la final de Champions a Berlín, planifiquen que vagin en el vol la família Soler i la família Guardiola -la germana de l'extècnic del Barça és parella del convergent Ramon Camp-.Va ser llavors quan, segons ha explicat l'empresari, Camp contacta amb Soler per consultar-li si pot sumar-se al viatge el Síndic, la seva dona i la seva filla, perquè "tenen bitllets però no transport", i ell accepta. Finalment, en el vol van 14 persones, vuit de la part de Soler i sis de la part de Guardiola, que van ser Camp, la seva parella, un amic i els tres de la família Ribó.

