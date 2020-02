L'ambaixada dels Estats Units alerta d'un «augment d'agressions sexuals a joves» a Espanya

L'ambaixada dels Estats Units a Espanya ha alertat sobre "l'augment d'agressions sexuals a joves i estudiants" a l'Estat. Els EUA van emetre aquesta alerta de seguretat dilluns on asseguraven que ministeri de l'Interior espanyol ha detectat d'un "increment constant" d'aquest tipus d'agressions en els darrers cinc anys.Washington avisa als seus ciutadans que, a més, "poden trobar moltes dificultats per navegar" en el sistema judicial espanyol perquè "és molt diferent" del sistema estatunidenc. Per això, l'ambaixada demana a estudiants i visitants que "prenguin precaucions contra les agressions sexuals" durant la seva estada a Espanya.Per exemple, l'ambaixada recomana "no consumir begudes que han estat fora del seu control" o "viatjar amb un amic o familiar".

