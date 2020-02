Boya denuncia seguiments policials fins a la porta de casa la tardor del 2017

"No enganyin més la gent i busquin una estratègia compartida"

L'exdiputada i expresidenta parlamentària de la CUP Mireia Boya ha denunciat que durant la tardor del 2017 tant ella com altres dirigents independentistes van patir "seguiments policials i para-policials" que arribaven fins a la porta de casa. Durant la seva intervenció a la comissió del 155, i tal i com explica en el llibre que acaba de publicar, ha relatat com de nit i en tornar al seu domicili havia trobat dos homes que la vigilaven al seu portal. "Això, per a una dona, en una societat patriarcal, podeu imaginar l'efecte que produïa en moltes de nosaltres", ha dit.Segons Boya, això, així com les "amenaces de mort" que es van rebre si s'implementava la República, il·lustra com ha actuat l'Estat durant dècades contra l'independentisme i per això s'ha mostrat convençuda que no s'hi pot dialogar. Malgrat que ha definit l'1-O com una victòria, la seva diagnosi és que la "guerra psicològica" a la qual es va sotmetre l'independentisme "ha guanyat" perquè es va posar en marxa una successió de "renúncies i simbolismes que no porten enlloc". L'aplicació del 155, ha dit, va trobar en realitat "poca resistència".Darrere de l'aplicació del 155, ha insistit, també estava el PSOE. "Què ha canviat en uns mesos? Té el mateix líder i va votar a favor del 155 i va dissoldre el Parlament. No crec en els miracles ni en els canvis radicals de les persones", ha advertit just en la setmana que es produirà la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra. Boya ha assegurat que seguir "somniant" que la taula de diàleg funcionarà i que Puigdemont tornarà i podrà ser investit no servirà per avançar cap a la independència. La taula de negociació, ha dit, és "legítima", però ha emplaçat els partits a tenir "un pla B" per tornar a la via desobedient.El punt d'inici de les "renúncies" el situa ja el mateix 3 d'octubre, quan l'anomenat estat major va frenar l'acampada prevista al centre de Barcelona i va continuar, per exemple, en el ple del 30 de gener del 2018, quan el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre el ple d'investidura a distància de Carles Puigdemont. "Encara estem en el xoc emocional de la presó i de l'exili", ha lamentat. I ha assenyalat també que s'ha "desactivat" el carrer i està imposant l'"autocensura". En aquest sentit, ha denunciat el "col·laboracionisme" dels Mossos i ha titllat d'"inadmissible" que la policia catalana tingués un pla per detenir el Govern, colpegin més que la policia espanyola a manifestants i obrin investigacions a persones que protesten.Sobre l'actual situació política, marcat per l'anunci de les eleccions en els pròxims mesos, Boya ha assegurat que és "una obligació" entendre's perquè el "partidisme" no porta enlloc. "Caldria deixar de confondre els enemics. Podem ser diferents i compartir la mateixa trinxera", ha advertit. Tot i això, considera que en aquests moments hi ha "una lluita per l'hegemonia i no per la independència". "No enganyin més la gent i busquin una estratègia compartida", ha insistit tot afegint que per tornar-ho a fer cal aprendre què s'ha fet malament. Boya, investigada per desobediència, serà jutjada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya juntament amb els exmembres de la mesa el pròxim 23 d'abril.Interpel·lada pels comuns, que li han demanat autocrítica, Boya ha replicat que tampoc ells n'han fet i ha recordat com l'exportaveu de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela va exhibir el vot durant la declaració d'independència, un gest que, segons l'exdiputada, "obria la porta a la repressió" als que votaven a favor.

