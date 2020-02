L'independentisme va tallar 338 carreteres en cinc dies contra la sentència de l'1-O

Els dies posteriors a la sentència de l'1-O van suposar una de les etapes recents de més mobilitzacions al país, pacífiques la majoria d'elles. L'aturada de carreteres i altres vies de transport va ser una de les accions més repetides durant aquelles jornades i, de fet, es van tallar 338 vies de comunicació entre el 14 d'octubre -dia de la sentència- i el 18.Així ho concreta aquest dilluns al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el conseller de l'Interior, Miquel Buch, en una resposta parlamentària al diputat de Cs Héctor Amelló, amb dades del Servei Català de Trànsit. Aquest recompte inclou tant els talls de vies estrictes com les marxes lentes de vehicles amb l'objectiu d'entorpir el trànsit.El dia de més afectacions va ser el 18, durant la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i la IAC, quan en van tenir lloc 99. El segon dia va ser el 16, amb 80, quan van començar les Marxes per la Llibertat d'ANC i Òmnium. El dia de la publicació de la sentència també va ser mogut, amb 66.En realitat, el conseller ofereix dades fins al 12 de novembre, darrer dia del tall a la Jonquera convocat per Tsunami Democràtic -la desconvocatòria oficial, però, no arribaria fins a primera hora del dia 13-. Tot i això, en la majoria d'aquests dies, a partir del 21 d'octubre, no hi ha cap tall o no sobrepassen els tres, amb l'excepció del 27 d'octubre -vuit talls- i el 12 de novembre -amb 15 talls, quan les accions deixen de centrar-se en la Jonquera, arran de la intervenció policial-. En tot el període, s'han fet 421 accions.Durant aquelles jornades de protesta en la frontera amb la Catalunya Nord, els Mossos d'Esquadra van retirar 19 vehicles amb grua i en van denunciar 86, segons la mateixa resposta parlamentària, per infracció greu del reglament de circulació -parar o estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o constituint un risc per als altres usuaris-, amb sanció de 200 euros.Els conductors, però, estaven absents i no van ser identificats ni notificats al moment. La resposta parlamentària, però, no dona detalls de la resta d'identificacions pel tall ni de les diligències obertes per desordres públics, les quals es van lliurar a un jutjat de Figueres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor