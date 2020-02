«Em vaig posar a escriure el testament per WhatsApp»

Pocs minuts abans d'un quart de vuit del vespre, l'avió d'Air Canada que sobrevolava Madrid amb 130 persones a bord i amb el tren d'aterratge i un motor danyat, tocava terra amb èxit a l'aeroport de Barajas . Havia estat donant voltes sobre la capital espanyola durant hores per cremar combustible i descendir sense cap risc. Una de les passatgeres de l'avió, Helena González, ha relatat a El Món a RAC1 com ho va viure a bord.Ella va poder connectar-se amb el telèfon mòbil perquè l'avió volava molt baix -"Vaig arribar a veure casa meva i tot!", explica l'Helena- i va aprofitar per enviar missatges de WhatsApp a la seva família. De fet, va començar a escriure el seu testament i va escriure al seu marit i la seva germana dient-los que l'avió no agafava altura i que, si us plau, cuidessin els seus fills. "No sabia què passaria", detalla.L'Helena destaca que la tripulació d'Air Canada va aconseguir que ningú perdés els nervis i confessa que li encantaria tornar a veure el pilot: "Va decidir apagar el motor des del primer moment. A aquest senyor li haurien de donar una medalla d'heroi".La passatgera descriu com un moment d'extrema eufòria quan l'aparella va completar l'aterratge sense incidents i expressa: "No et pots imaginar com vam arribar a aplaudir!".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor