La Guàrdia Civil respon a Laura Borràs: el 70% dels agents al Prat parlen català

Durant els últims anys, diversos viatgers han denunciat el tracte rebut per part de la Guàrdia Civil a l'aeroport del Prat, que en més d'una ocasió s'ha negat a atendre'ls en català . Davant aquesta situació, la diputada de JxCat, Laura Borràs, va preguntar fa uns dies per escrit al ministeri de l'Interior per les competències lingüístiques dels agents que treballen a l'aeròdrom.La resposta, també per escrit, ha arribat aquesta setmana. "Del total d'efectius destinats a la Unitat Fiscal i de Seguretat de l'aeroport de Barcelona, un 70% parla català amb un grau de fluïdesa que es pot considerar suficient per atendre els ciutadans", asseguren des del ministeri.Tot plegat ho podeu llegir cada matí a la secció El despertador de Ferran Casas

