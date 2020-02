Lluís Puig denuncia que el 155 va permetre l'«espoli» de les obres de Sixena

L'exconseller de Cultura Lluís Puig ha denunciat que l'aplicació del 155 va permetre l'"espoli de facto" de les obres d'art de Sixena, que ara, ha dit, són "menys visitades" i s'ha "deteriorat" el nivell de conservació. El dirigent de Junts per Catalunya, que des del seu exili a Brussel·les ha intervingut per videoconferència a la comissió del 155 al Parlament, ha lamentat que se'n fes una "guerra sacrosanta" aprofitant el context polític d'intervenció de l'autogovern.Puig també ha detallat que amb el 155 es van aturar les obres de la Seu de Lleida, i l'inici d'obres com la de la biblioteca municipal de Sort o els arxius comarcals de l'Alta Ribagorça. Tot i això, ha dit, durant aquells mesos va mantenir un contacte "fluid" amb el personal de la conselleria, de qui ha dit que ningú va voler dimitir quan se'ls va posar l'opció sobre la taula abans de la intervenció de l'autogovern. En aquest sentit, ha agraït també els treballs del Consorci per a la Normalització Lingüística i ha lamentat la "persecució immerescuda" que pateix encara la llengua catalana.A més del 155, que va provocar "incerteses i febleses" en el sector, l'exconseller ha advertit que ajudaria molt a potenciar la Cultura catalana la possibilitat de treballar amb "plurianualitat econòmica" per no haver de treballar a tres mesos vista. "És un element imprescindible per a la millora i l'estabilització de la Cultura", ha dit tot recordant que, a més, està molt poc subvencionada.Puig ha lamentat que s'hagi passat "de la revolució dels somriures" a "l'amenaça constant de la repressió" i ha defensat que el camí és "no renunciar a res per poder-ho decidir tot". També ha subratllat el paper dela cultura per alimentar l'esperit crític i ha demanat més inversions en el sector. Ha conclòs la seva intervenció tot citant Montserrat Roig: "La Cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini".En el torn de rèplica, Puig ha interpel·lat el PSC i ha lamentat la seva absència a la comissió del 155 per poder intercanviar impressions. "On és el PSC? On és el socialisme català? M'han decebut, esperava trobar-los aquí asseguts", ha sentenciat.

