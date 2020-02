Primera multa de 620 euros per no recollir la caca del gos a Vic

Primera multa amb el nou sistema d'identificació genètica a Vic per no recollir les femtes del gos a l'espai públic. Tal com explica l'Ajuntament, dos agents de la Guàrdia Urbana van enxampar una persona que no va recollir la caca del seu gos.Tal com estableix el nou procediment, la policia local el va identificar i les agents cíviques van recollir una mostra de l'excrement per analitzar-la al laboratori Vetgenomics, vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Aquestes seran les primeres dades que es recolliran en la base de dades de mostres d'ADN del municipi, que té l'objectiu de fomentar el civisme i eradicar aquests comportaments que poden afectar la salut pública.Les sancions per no recollir les femtes de gossos a l'espai públic són de 500 euros i cal afegir-hi el cost de les despeses de realitzar la prova d'ADN, que són uns 120 euros més. Des de l'Ajuntament, es remarca que la nova mesura no té afany recaptatori, sinó dissuasiu. Per tant, els multats es poden acollir a fer treballs a la comunitat en lloc de pagar la sanció econòmica.La mesura que s'ha impulsat a Vic, a diferència d'altres municipis catalans, se centra en els propietaris incívics, és a dir que només s'analitzen les caques dels animals que no es recullen de l'espai públic. Això significa que no s'obliga a identificar genèticament tots els gossos censats a Vic, sinó que es crea una base de dades d'infractors.D'altra banda, també s'analitzaran femtes que es trobin en carrers i places i es guardaran els resultats de l'analítica per fer identificacions posteriors i sancionar també amb caràcter retroactiu. Aquest sistema permet, doncs, actuar en ubicacions en què hi ha moltes queixes veïnals. L'anàlisi genètica determina característiques del gos, com la raça, la mida o el pelatge, per ajudar a identificar l'exemplar i així poder sancionar el propietari.

