«Crims», excel·lent i addictiu

Aquest primer episodi narra el cas de Brito i Picatoste, que l'octubre del 2001 es van escapar del Centre Penitenciari de Ponent (Lleida).



En el doble capítol d'avui coneixerem els detalls de la fugida, les seves conseqüències i el seu desenllaç.#CrimsTV3 pic.twitter.com/7wLCKpCQY1 — Crims (@Crims_Oficial) February 3, 2020

Després de gairebé un mes de fugida i més de 100 policies desplegats al dispositiu de vigilància d'aquella nit, el 16 de novembre Brito i Picatoste van ser detinguts a la carretera de la Rabassada.#CrimsTV3 pic.twitter.com/XjWIHPsec4 — Crims (@Crims_Oficial) February 3, 2020

. És la versió televisiva del programa que triomfa a Catalunya Ràdio i té la mateixa persona al darrere: Carles Porta. Per què és molt bo? Doncs perquè té al darrere molta feina que llueix molt bé en pantalla. El primer capítol, ahir al vespre, va ser d'impacte: el famós cas de Brito i Picatoste de la tardor de 2001. Me'n recordo perfectament, recordava detalls i estava esperant el moment del capítol en què en parlessin. Com per exemple, el moment de l'assassinat i violació a Collserola. Va ser tot un impacte, tant en el seu moment com ahir en recordar-ho.: la recerca de dades, l'aparició dels testimonis essencials, el tempo del relat, la capacitat de ser interessant i alhora emocionant, el respecte de la trama detectivesca sense forçar el to exhibicionista ni demagògic ni groc... I un que pot passar inadvertit però que trobo fonamental: la reconstrucció dels fets a càrrec d'actors és creïble. Veure dues persones fent de Brito i Picatoste corrent pels camps i descampats de Lleida pot resultar ridícul si no es fa amb capacitat narrativa i tremp audiovisual. No grinyola gens ni mica.. I posa èmfasi en un element que no era gens fàcil: explicar el desconcert policial davant del cas, la seva incapacitat per a donar-los caça, la desesperació a la qual arriben els mossos en veure que Brito i Picatoste els estan burlant dia rere dia. Les explicacions dels mossos al càrrec del cas resulten eloqüents i bastant creïbles. Ens expliquen la incredulitat davant del que els estava passant, els operatius frustrats, les nits en vetlla, la incertesa, la por, la frustració i, sobretot, la pressió social a què van arribar a estar sotmesos: "No dormíem, no teníem vida familiar, somiàvem amb ells, els volíem agafar". Va arribar a ser una obsessió.. En cap moment t'ho prens com si el programa fos un rentat d'aquells esdeveniments que molts van interpretar com negligents per part de la policia catalana. I això és complicat d'aconseguir. Els detalls estan ben cuidats, no es descuiden d'explicar-nos bé com eren els dos fugitius, quina relació tenien, amb pinzellades sobre l'amor de Picatoste cap a Brito sense caure en el morbo injustificat. T'assalten alguns dubtes que queden un pèl irresolts: com és possible que en cap moment poguessin interferir el tal Pavón, el col·laborador dels fugitius que els proporcionava menjar i telèfons? Té lògica pensar que no volien precipitar-se però no acaba de resultar creïble que poguessin arribar a trobar-se tantes vegades sense que la policia pogués fer-hi res.–arrel de saber que el mort a Collserola era cosí d'un membre del cos- es va prendre el cas com una cosa personal i va ocultar informació als Mossos. Les lectures cap al present més roent resulten del tot reveladores. "Si hagués estat per mi, calo foc a la comissaria de Via Laietana", etziba un dels caps de l'operatiu dels Mossos. Caram!, Carles Fernández. Cap al final proporciona un detall molt substancial: quan els van atrapar els van clavar una pena del TN com una casa de pagès. Haguessin pogut fer-los entrar a la comissaria sense que ningú se n'assabentés però van decidir expressament fer-los sortir dels furgons i passar per davant les càmeres de televisió. La societat necessitava veure'ls, quedar-se descansada, tenir la certesa que havien sigut caçats.. Ple de motius interessants, tant a nivell audiovisual com purament periodístic. Em vaig quedar enganxat a la pantalla i em sembla que van ser moltíssims els que els va passar exactament el mateix.

