Pascal afirma que Puigdemont no volia fer fora Rajoy de la Moncloa

La senadora de JxCat i excoordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha afirmat en una entrevista aquest dimarts al diari Ara haver pagat "molt cara" la discrepància amb Carles Puigdemont, i que dins el partit hi ha "molta gent amb por" a fer públic que no es comparteixen els pensaments de l'expresident de la Generalitat. Pascal ha assegurat que "quan parles amb molta gent amb privat te n'adones que el que pensen difereix molt del que diuen en públic".En referència als fets de l'octubre de 2017, Pascal afirma que la seva discrepància amb Puigdemont es va deure al fet que l'actual senadora apostés pel diàleg i per apartar de la Moncloa al llavors president Mariano Rajoy. Des de la direcció del PDeCAT, consideraven que el govern del Partit Popular havia estat nefast per a Catalunya i que calia un canvi, però segons Pascal, Puigdemont mai es va mostrar partidari d'apartar Rajoy de Moncloa. "Puigdemont no volia fer fora Rajoy però era una qüestió de principis", afirma.Sobre la seva visió de com ha d'evolucionar l'espai postconvergent, Pascal creu que cal buscar la compatibilitat entre "el fer política, enfortir nacionalment Catalunya i defensar els interessos ciutadans amb l'ideal de la independència", un model semblant al del PNB.Pascal també s'ha mostrat crítica amb el vot contrari de JxCat a la investidura de Pedro Sánchez, i hauria apostat per una abstenció tècnica que obrís una finestra d'oportunitat pel diàleg. Per això mateix, es mostra contrària a "l'estratègia de bloqueig, antipolítica i confrontació per la qual està optant JxCat", que creu que s'allunya del plantejament que hauria d'adoptar el PDECat.

