EN DIRECTE Puigdemont, Rovira, Puig i Boya a la comissió del 155

12:31 Mireia Boya afirma que l'aplicació del 155 va trobar "molt poca resistència" al Govern.

12:29 Mireia Boya es mostra escèptica sobre els progressos de la mesa de diàleg amb l'Estat: "No crec en els miracles".

12:27 Mireia Boya assegura a la comissió del 155 al Parlament que la tardor del 2017 l'Estat va utilitzar el "terror psicològic" amb l'"amenaça" de morts. Fa autocrítica i afirma que no van saber respondre-hi.

12:23 Mireia Boya demana a l'independentisme treballar per "repetir" la "victòria" de l'octubre del 2017. La diputada de la CUP lamenta, però, que la "gestió posterior" no fos l'adequada i n'acusa l'anomenat estat major del procés.

12:20 Mireia Boya reivindica l'1 d'octubre del 2017 com una "victòria" de l'independentisme. L'exdiputada de la CUP diu que, a la vegada, va ser una "derrota" múltiple de l'Estat.

12:18 Mireia Boya denuncia al Parlament seguiments "policials i parapolicials" de l'Estat als líders independentistes la tardor del 2017.

12:15 Mireia Boya recorda a la comissió del 155 que "ja fa molts anys que hi ha una persecució contra l'independentisme" i recorda que el diàleg amb l'Estat "no ha funcionat mai"

12:03 Mireia Boya compareix a la comissió del 155 al Parlament. Envia un missatge de suport i "reivindicació" a Carme Forcadell , i considera que hauria d'haver estat Anna Gabriel qui comparegués al seu lloc.

11:59 Lluís Puig finalitza la seva intervenció a la comissió del 155 al Parlament amb un missatge als socialistes catalans: "On és el PSC? Com és que el PSC no sigui avui assegut aquí?".

11:51 Lluís Puig recorda que no té "altra feina" que defensar-se davant la justícia i contribuir a la internacionalització de la causa catalana.

11:47 Lluís Puig afirma que, en el cas de Sixena, es va intentar la "cooperació" entre administracions. "En cap moment, el Govern de Catalunya ha volgut renunciar a la titularitat, perquè la teníem autoritzada. Vam complir amb la llei".

11:45 L'exconseller de Cultura explica al Parlament que la justícia belga no vol vulnerar la seva presumpció d'innocència.

11:29 Lluís Puig denuncia que el 155 va permetre l'«espoli» de les obres de Sixena. L'exconseller subratlla les "incerteses i febleses" que la intervenció de l'autogovern va suposar per a la conselleria de Cultura.

11:26 Lucas Ferro, diputat de Catalunya en Comú Podem, diu a Lluís Puig que la reforma del codi penal que haurà de debatre el Congrés servirà per permetre el retorn de l'exconseller de Cultura i també de la resta d'exiliats.

11:22 Lluís Puig cita Montserrat Roig al Parlament: "La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini". Acaba la seva intervenció emocionat, amb aplaudiments dels diputats de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya

11:19 L'exconseller de Cultura assegura tenir clar que la cultura "sobreviurà a la política i els polítics". Ho afirma en la comissió del 155 al Parlament.



11:17 Lluís Puig afirma que el 155 va generar "incerteses" i "inseguretats" afegides en el món de la cultura.

11:14 Lluís Puig afirma que el matí del 27 d'octubre del 2017 es va preguntar als alts càrrecs del Departament de Cultura si volien dimitir abans de la declaració d'independència. "Ningú va dimitir", ha afirmat al Parlament

11:08 Lluís Puig assegura que, malgrat el seu "cessament fulminant", va mantenir "lleialtat a Puigdemont i al poble de Catalunya".

11:09 L'exconseller de Cultura Lluis Puig acusa l'Estat de practicar un "espoli" amb les obres de Sixena.



11:08 L'exconseller de cultura, Lluís Puig, ha iniciat la seva intervenció durant la comissió del 155 tenint un record per tots els presos polítics.

11:03 Comença la intervenció de l'exconseller de Cultura Lluís Puig a la comissió del 155 al Parlament.

10:57 Puigdemont reclama una mediació internacional per fer viable el diàleg amb l'Estat. El líder de JxCat afirma al Parlament que Espanya no ha respost "si renunciarà a la violència per impedir" la independència de Catalunya. Informen Sara González i Joan Serra Carné des de la sala de la comissió del 155.

10:55 El proper a comparèixer és l'exconseller de Cultura Lluís Puig.

10:53 Carles Puigdemont tanca la seva intervenció a la comissió del 155 al Parlament de Catalunya. Els diputats presents a la sala l'acomiaden entre aplaudiments.

10:51 Puigdemont: "El nostre procés d'independència no consisteix a fer una Espanya en petit, amb un canvi de bandera i nom. El que volem és canviar la forma d'organitzar-nos com a estat, quelcom incompatible amb la constitució espanyola".

10:46 Puigdemont: "Amb el cas de Junqueras, l'estat espanyol ha aplicat un Brexit judicial". L'eurodiputat assegura a la comissió del 155 que està "molt indignat" per no poder compartir l'Eurocambra amb el líder d'ERC.

10:43 Puigdemont: «Pedro Sánchez era a la cuina del 155». El líder de JxCat afirma al Parlament que l'octubre del 2017 "no hi havia alternatives" a la declaració d'independència i reclama "abolir" el delicte de sedició. Informen Sara González i Joan Serra Carné des de la sala de la comissió del 155 a la cambra.

10:42 Puigdemont: "La violència no ha estat mai una opció per a l'independentisme". El líder de JxCat defensa que això és diferent per a l'Estat, que mai es compromet a deslliurar-se de la seva "pulsió violenta".

10:40 Puigdemont: "Al Parlament Europeu, on les majories manen molt, han evitat fins ara el debat dels catalans, no han volgut fer-lo, però aprofitarem el suplicatori per posar-lo sobre la taula".

10:37 Puigdemont defensa que "la part de Catalunya que no és independentista és tan legítima com la que sí que ho és" i afegeix que, curiosament, és l'independentisme l'únic que defensa el dret dels constitucionalistes a expressar la seva opinió sobre el seu futur.

10:34 Puigdemont: "És cert que a Espanya ara hi ha un govern que no havíem vist mai, un govern de coalició, i val la pena que li dediquem una mirada diferent que amb Rajoy". Ara bé, l'expresident també destaca que el més important són les polítiques i que la repressió, malgrat que aquesta vegada pugui ser amb "bona cara", no es torni a repetir.

10:31 Puigdemont, en resposta als comuns, destaca que allò que veritablement ha "perjudicat" els catalans és el 155 i no la DUI.

10:29 Puigdemont: "De cara al que hem de construir en el futur, l'1-O era irrenunciable".

10:26 Puigdemont respon als comuns sobre la reforma del Codi Penal que proposen: "En tot cas, el delicte de sedició ha de caure".

10:16 Junts per Catalunya denuncia que, aquest dimarts al matí, Puigdemont no hauria d'estar intervenint com a president "legítim" sinó, simplement, com a president de la Generalitat. "Això també és conseqüència del 155", assegura Gemma Geis.

10:10 ERC posa en valor que Puigdemont "sempre posés el diàleg per endavant". El grup parlamentari dels republicans destaca que el 155, en termes polítics, va ser un "fracàs" perquè pretenia alterar majories al Parlament i que l'independentisme no tornés a governar, quelcom que s'ha tornat a repetir.

10:06 Carles Riera, de la CUP, acaba la seva intervenció sentenciant que el 155 "continua vigent".

10:02 Carles Riera, de la CUP, pregunta a Puigdemont quins són els termes reals i condicions que permetrien el diàleg amb l'Estat. El líder de JxCat podrà respondre a tots les qüestions quan acabi el torn d'intervenció dels grups parlamentaris.

09:59 Carles Riera transmet a Puigdemont els "desitjos" de la CUP per tal que no prosperi el suplicatori al Parlament Europeu contra la seva immunitat.

09:55 Els comuns reiteren que l'1-O no va ser "suficient" per a justificar una declaració unilateral d'independència.

09:55 Els comuns defensen que la DUI va ser un "error polític" i pregunten a Puigdemont si realment va servir per anar cap a una situació "millor".

09:53 Puigdemont reclama superar la «cultura» del 155: «Aquesta seva pàtria no ens interessa». Informen Joan Serra Carné i Sara González des del Parlament de Catalunya.

09:48 Els comuns transmeten a Puigdemont "tota la solidaritat" a ell i a tots els exiliats per la "situació injusta" que viuen.

09:46 Puigdemont acaba la seva primera intervenció a la comissió del Parlament entre aplaudiments de tots els presents a la sala, inclosos tots els membres del Govern. Ara és el torn dels grups parlamentaris, que poden adreçar preguntes a l'expresident.

09:46 "No es pot passar pàgina innocentment sense que els responsables del 155 assumeixin responsabilitats", destaca Puigdemont.

09:43 Puigdemont: "La repressió els acompanyarà tota la vida. Els criminals que van carregar contra desenes de milers de persones pacífiques mai no ens convenceran de compartir amb ells una pàtria". "Senzillament, no volem", sentencia.

09:41 Puigdemont defensa que "la decisió sobre el futur dels catalans només pot estar en mans dels catalans".

09:41 Puigdemont acusa Espanya d'haver perpetrat un «cop d'estat» contra Catalunya. El líder de JxCat assegura que el 155 va ser una "venjança" contra els catalans perquè es va aplicar amb unes "irrefrenables ganes de fer mal". Informa Sara González des del Parlament de Catalunya.