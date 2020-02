La defensa de Trapero renuncia als testimonis de Junqueras, Forn, Sànchez i Mas

La defensa de Josep Lluís Trapero i Teresa Laplana ha decidit renunciar als testimonis d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Artur Mas, que estaven previstos per al final del judici. També ha renunciat a la declaració de l'exconseller Jordi Jané, que haurà de comparèixer igualment a petició de la defensa de l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig. Aquest dimecres declara a l'Audiència Nacional el número dos de Daniel Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya.En la sessió d'ahir, Baena va denunciar una suposada "connivència" dels Mossos amb el Govern per dur a terme el referèndum i la independència. Sense èxit, va citar una carta de Carles Puigdemont a Trapero l'octubre de 2017. La carta, que el tribunal va rebutjar incloure a la causa però sorprenentment va permetre al testimoni llegir quasi íntegrament, feia referència a una trobada "a porta tancada, però no va quedar provat que el major hi hagués assistit.De fet, l'advcada Olga Tubau ho va desmuntar del tot quan va demanar a Baena que especifiqués si a la carta Puigdemont feia referència a "el que et vaig dir" o "el que vaig dir". El testimoni va tornar a llegir la carta i, a diferència del que havia dit en un primer moment, va admetre que hi deia "el que vaig dir". Tubau va repreguntar: "I doncs, sobre quin fonament objectiu diu que Trapero estava a la reunió?"D'altra banda, Baena tampoc va poder vincular directament l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig ni l'exdirector general dels Mossos Pere Soler amb l'organització del referèndum, ni tampoc va aportar cap evidència que donessin ordres a la policia catalana per no impedir la votació.

