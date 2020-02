Puigdemont reclama superar la «cultura» del 155: «Aquesta seva pàtria no ens interessa»

Des del Parlament Europeu i presentant-se a si mateix com un "home lliure", Carles Puigdemont ha comparegut per videoconferència a la comissió del 155 al Parlament. L'expresident i eurodiputat, exiliat a Brussel·les, ha fet una dura diagnosi de la resposta d'Espanya l'octubre del 2017 i l'ha acusat d'haver perpetrat un "cop d'estat" contra Catalunya amb la intervenció del seu autogovern i la destitució dels seus governants. Puigdemont ha reclamat superar la "cultura" del 155 per fer possible que els catalans decideixin el seu futur. "Aquesta seva pàtria no ens interessa", ha reblat.Escoltat a primera fila pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i també per diversos consellers, l'expresident català s'ha mostrat escèptic sobre la capacitat de reforma de l'estat espanyol. "La cultura del 155 està molt arrelada i és un vector molt sòlid de la política espanyola", ha expressat en la intervenció inicial al Parlament. Per això, ha demanat exercir el dret a l'autodeterminació. "Només nosaltres podem decidir el nostre futur", ha insistit.Segons Puigdemont, l'aplicació del 155 va ser una "operació de venjança" contra el poble de Catalunya i va actuar amb "revenja" des del primer moment perquè l'Estat va quedar "en evidència" durant el referèndum de l'1-O. "Van decidir castigar set milions i mig de catalans, van girar l'esquena a tot un poble", ha sentenciat.L'expresident, que ha comparegut al Parlament una setmana després que ho fessin els presos , ha lamentat que durant tot aquest temps Espanya hagi posat "la pàtria per sobre de la justícia" i hagi entrat "en un forat negre" del qual, ha recalcat, tindrà dificultats per sortir-ne. Com a president en aquell moment, ha afirmat que va fer "tot el possible" per aturar el "cop d'estat" i protegir els ciutadans de "l'acció repressora". Tot i això, ha retratat la reacció de l'Estat com difícil de parar: "La seva voracitat era monstruosa, anava desbocat i tenia capacitat per fer molt de mal. Eren irrefrenables les seves ganes de fer mal i transmetia plaer en l'acció punitiva impròpia d'un estat democràtic i una actitud insana de reprimir, escarmentar i alliçonar".Puigdemont ha assegurat que el 155 es va aplicar de forma inconstitucional i que el requeriment previ hauria d'haver estat "l'inici del diàleg" per resoldre el conflicte. Convocar eleccions i haver evitat el 155 hagués "estalviat molt dolor". Amb tot, ha defensat que la declaració unilateral d'independència era l'"única opció digna" perquè en cap moment va tenir assegurat que convocant eleccions no s'intervingués igualment l'autogovern.

