La compareixença dels exiliats al Parlament, minut a minut

09:59 Carles Riera transmet a Puigdemont els "desitjos" de la CUP per tal que no prosperi el suplicatori al Parlament Europeu contra la seva immunitat.

09:55 Els comuns reiteren que l'1-O no va ser "suficient" per a justificar una declaració unilateral d'independència.

09:55 Els comuns defensen que la DUI va ser un "error polític" i pregunten a Puigdemont si realment va servir per anar cap a una situació "millor".

09:53 Puigdemont reclama superar la «cultura» del 155: «Aquesta seva pàtria no ens interessa». Informen Joan Serra Carné i Sara González des del Parlament de Catalunya.

09:48 Els comuns transmeten a Puigdemont "tota la solidaritat" a ell i a tots els exiliats per la "situació injusta" que viuen.

09:46 Puigdemont acaba la seva primera intervenció a la comissió del Parlament entre aplaudiments de tots els presents a la sala, inclosos tots els membres del Govern. Ara és el torn dels grups parlamentaris, que poden adreçar preguntes a l'expresident.

09:46 "No es pot passar pàgina innocentment sense que els responsables del 155 assumeixin responsabilitats", destaca Puigdemont.

09:43 Puigdemont: "La repressió els acompanyarà tota la vida. Els criminals que van carregar contra desenes de milers de persones pacífiques mai no ens convenceran de compartir amb ells una pàtria". "Senzillament, no volem", sentencia.

09:41 Puigdemont defensa que "la decisió sobre el futur dels catalans només pot estar en mans dels catalans".

09:41 Puigdemont acusa Espanya d'haver perpetrat un «cop d'estat» contra Catalunya. El líder de JxCat assegura que el 155 va ser una "venjança" contra els catalans perquè es va aplicar amb unes "irrefrenables ganes de fer mal". Informa Sara González des del Parlament de Catalunya.

09:38 Puigdemont, clar i directe: "Fer eleccions a canvi d'evitar el 155 ens hauria estalviat molt dolor".

09:38 Puigdemont explica que va prendre la decisió de convocar eleccions anticipades si l'Estat retirava el 155, cessava la repressió i aixecava la intervenció de les finances de la Generalitat.



09:33 Puigdemont: "L'Estat va decidir emprendre el camí de la revenja perquè vam deixar-los en evidència l'1-O". Destaca que el govern espanyol va girar l'esquena a tots els ciutadans de Catalunya, inclosos aquells que, de "manera legítima", defensen la permanència dins d'Espanya. "Tots som víctimes del 155", remarca.

09:31 El líder de JxCat també assegura en la seva intervenció a la comissió del 155 que la via del diàleg no va existir perquè l'Estat no va permetre que, en cap cas, la Generalitat fos representada.

09:31 Puigdemont: "El 155 no superaria el test de constitucionalitat de cap democràcia consolidada".

09:26 Puigdemont assegura que el 155 es va gestar abans de l'1-O: "L'Estat va decidir anar molt més enllà de la Constitució". Ho qualifica com un "cop d'Estat modern", el qual no requereix "tancs" per dur-lo a terme.

09:23 Puigdemont explica al Parlament que, durant la tardor del 2017, la voracitat de l'Estat era "monstruosa": "Aquells dies jo vaig veure unes irrefranables ganes de fer mal i d'escarmentar". És per això que, diu, va prioritzar en aquell moment intentar preservar les institucions de Catalunya.

09:20 Puigdemont: "El 155 no va ser un atac contra l'independentisme, sinó contra tot el poble de Catalunya".

09:19 Puigdemont: "El 155 va ser un cop d'Estat".

09:18 Puigdemont assegura que, l'octubre del 2017, Espanya va ser "fosca i tenebrosa". "Va ser la de sempre, la que suposàvem enterrada després de 40 anys de democràcia", remarca. Segons l'expresident, l'Estat va prioritzar la "pàtria" per damunt de la "justícia" i la "llibertat".

09:14 Carles Puigdemont comença la seva intervenció amb un atac directe a l'Estat, el qual considera que va escriure "la pàgina més negra de la seva història recent" durant l'octubre del 2017.

09:11 Pere Aragonès i Meritxell Budó segueixen des de primera fila la compareixença de Puigdemont. Informa Sara González des de la sala del Parlament.

09:08 El primer a comparèixer és Carles Puigdemont. Ho farà per videoconferència.

