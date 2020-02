Les xarxes aconsegueixen que Abacus retiri una disfressa masclista

Les xarxes han aconseguit que la cooperativa Abacus retiri del seu catàleg una disfressa infantil de bombera amb una forta càrrega masclista i sexista. El vestit en qüestió del seu repertori per a la festa de Carnestoltes només tenia part de dalt i no tenia pantalons, a diferència de la versió masculina, que sí que en tenia.



Aquesta diferència s'ha posat de manifest a través de Twitter, amb diverses piulades que s'han fet virals en qüestió de poques hores i ha arribat fins a la mateixa Abacus. Una de les més sonades ha estat la feta per Bombers per la República, carregant contra la sexualització d'una disfressa infantil del cos d'emergències, però aquest cop de Carrefour.

Les bomberes no duen pantalons??? 🤔 pic.twitter.com/uqdrzFiCOI — ldliebana (@lo_printemps) February 2, 2020

Hola @CarrefourES @CRFresponde aquesta disfressa de bombera és un insult a la nostra professió, però sobretot és una manca de respecte i un menyspreu per a totes les dones.

Es pot saber perquè la bombera no porta pantalons?? pic.twitter.com/glAEWK5q8C — Bombers per la República🎗🌊 (@ANC_Bombers) February 3, 2020

La cooperativa ha acabat demanant disculpes per la disfressa i que formés part del seu catàleg per a Carnestoltes. "Ens reafirmen en la importància de defensar el joc lliure, no sexista i sense estereotips, tal com venim destacant a les nostres campanyes als darrers anys", asseguren en el comunicat. Abacus afirma que ha retirat la disfressa del seu catàleg i a la botiga de la web l'han reconvertida en unisex.

Des d’@AbacusCoop lamentem la incidència en relació a la disfressa de bombera, demanem disculpes a tothom que hem ofès i informem que hem retirat la disfressa i el catàleg imprès de les nostres botigues.



Comunicat aquí: https://t.co/Lk4yJ9yLau



Gràcies per ajudar-nos a millorar. pic.twitter.com/Z9sfNVZyQt — Abacus cooperativa (@AbacusCoop) February 3, 2020

