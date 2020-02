Aterra a Màlaga un avió que volava de Barcelona a Marràqueix després de detectar fum a bord

El col·lectiu de controladors aeris ha explicat a través de Twitter que ha aterrat sense incidències a l'aeroport de Màlaga un avió que volava de Barcelona a Marràqueix "per possible fum a bord".Els controladors han donat "màxima prioritat" a l'aparell, un Airbus A-320 noliejat per la companyia Vueling, després que s'hagi desviat com a part d'una maniobra d'emergència.Es tracta d'un nou incident aquest dilluns a la tarda després que un avió d'Air Canada que havia de cobrir el trajecte Madrid-Toronto hagi hagut d'aterrar d'emergència a l'aeroport de la capital espanyola poc després d'enlairar-se'n per haver perdut part del tren d'aterratge.

