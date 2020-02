Capella anuncia un nou sistema per reduir el temps d'elaboració d'informes de víctimes de violència masclista

I és que les pericials són documents indispensables per establir tant la custòdia dels fills com les mesures cautelars, a l’espera de judici, com l’ordre d’allunyament, la presó preventiva, la prohibició de comunicació amb la víctima o la retirada d’armes."Hem d'evitar l'angoixa i el patiment innecessari de totes les víctimes però en especial les que pateixen violència masclista", ha insistit la consellera, que ha recordat que actualment el sistema de valoració està "descoordinat" o "repartit" entre diferents professionals que no treballen conjuntament.Per això, ha dit, Justícia aposta per crear unitats multidisciplinars perquè la informació es faci "en xarxa" i els informes es puguin treballar "amb totes les mans necessàries".Els nous equips avaluaran conjuntament les seqüeles i els danys físics i psíquics de la víctima, com l’estrès posttraumàtic o la vulnerabilitat; el risc de reincidència de l’agressor, tenint en compte factors com el consum de drogues, l’agressivitat i els trastorns mentals; i els possibles danys físics i psíquics dels fills de la parella.Aquest nou model, però, no serà una novetat a tot el territori, ja que en alguns casos ja hi ha hagut una prova pilot, que és el que ara es vol estendre.Concretament, el primer equip multidisciplinar es va posar en marxa el 2009 a la Ciutat de la Justícia per prestar el servei als seus sis jutjats de violència sobre la dona de Barcelona i l’Hospitalet. L’experiència d’aquesta prova pilot ha servit per dissenyar el desplegament progressiu del servei al conjunt dels 18 jutjats de violència sobre la dona (VIDO) de Catalunya, a més dels jutjats de Tortosa, que, en aquest cas, no en tenen cap d’especialitzat en violència masclista.La primera fase del desplegament es completarà durant aquest any 2020, amb la implantació a Girona, Lleida i Tarragona. Així, més de la meitat dels jutjats VIDO de Catalunya ja disposaran del servei. El Departament de Justícia implantarà el nou sistema de treball als nou jutjats que quedaran pendents de manera progressiva, a partir de l’any que ve.