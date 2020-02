ERC malda per fixar ja data a la mesa de negociació

La reunió dels presidents Pedro Sánchez i Quim Torra al Palau de la Generalitat servirà de termòmetre de com l'anunci de les eleccions pot impactar en el diàleg que s'intenta establir amb el govern espanyol. ERC defensa que la mesa de negociació s'ha de posar en marxa. De fet, voldria que de la trobada entre presidents n'hauria de sortir una data. Tem, però, que el context electoral la faci saltar pels aires, ja sigui perquè al PSC prefereix que s'ajorni -la setmana passada ja hi va haver un intent per part de la Moncloa- o perquè Junts per Catalunya busqui desgastar l'aposta dels republicans per la via negociada."Tothom tindrà temptacions. I per a nosaltres la mesa ha d'estar per sobre de la campanya i l'electoralisme", asseguren fonts de la direcció d'ERC. Els republicans estan en converses amb JxCat per tal de preparar la trobada entre els dos presidents. Per ara, Torra ha deixat clar que rebrà Sánchez amb la intenció de posar sobre la taula l'autodeterminació i l'amnistia malgrat que el president espanyol que va emmarcar la trobada només en qüestions d'urgència de gestió. Però davant el previsible "no" del president del govern espanyol a les dues peticions, caldrà veure si els dos partits independentistes segueixen apostant per seguir dialogant.ERC creu que sí i així ho ha defensat públicament la seva secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta, que ha assegurat que és "imprescindible" que la mesa de negociació comenci a caminar. Ha argumentat que queden encara mesos per a les eleccions i que aquests han de ser aprofitats per activar la resolució política al conflicte amb Catalunya, tal i com es va acordar amb el PSOE a canvi de l'abstenció a la investidura. Tot i que JxCat no va participar de l’acord, sí que s'ha mostrat disposada a participar-hi, motiu pel qual els republicans entenen que haurien de tenir interès que es reuneixi abans de les eleccions. "Si no, ho hauran d'explicar", asseguren.El president de la Generalitat ha explicat fins ara que considera que ha de ser la taula de partits i entitats independentistes l'encarregada de marcar l'inici de la mesa de negociació. Des d’ERC consideren que és positiu consultar-la, però no que aquest hagi de ser un espai que condicioni la continuïtat de la negociació.La feina dels republicans per mantenir la mesa serà doble. A més de vetllar perquè JxCat contribueixi a què es produeixi aviat la primera reunió , també el PSC té els seus interessos en una campanya on buscarà créixer a costa de la desfeta de Ciutadans i del vot de centre-dreta. Ja la setmana passada la cúpula dels d'Oriol Junqueras v an haver d’actuar d'urgència per fer rectificar la Moncloa , que en un comunicat i sense previ avís va anunciar que la mesa de negociació no es posaria en marxa fins que hi hagués un nou Govern a Catalunya. Hores després, es desdeia i mantenia que la primera trobada seria abans de les eleccions.Per intentar evitar un nou episodi d’aquestes característiques, ERC ha endurit la seva advertència al PSOE tot supeditant l'estabilitat de la legislatura espanyola al compliment de l'acord d'investidura. "Si la mesa no funciona, no cal que comptin amb ERC per a res més a les institucions espanyoles, perquè hauran traït a ERC", ha advertit Vilalta conscient que el govern espanyol necessitarà del vot dels republicans per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Els comptes podrien arribar al Congrés cap a la primavera, quan el clima electoral estarà ben candent a Catalunya.De cara a les eleccions catalanes, ERC necessita exhibir que la seva aposta per la via pactada dona fruits. Que la mesa de negociació es frustrés abans de néixer, seria munició electoral per aquell sector que dins de l'independentisme l'acusa de defensar un diàleg estèril amb el govern espanyol. A les files republicanes existeix el convenciment que la campanya serà dura, especialment dins de la pugna independentista. És per això que Vilalta ha fet l'enèsim emplaçament a JxCat per arribar a les eleccions amb una estratègia consensuada que creu que és possible malgrat que el president Torra els acusés la setmana passada de "deslleials" quan va anunciar les eleccions en diferit. Que la precampanya ha començat s'ha evidenciat ja al Parlament, on aquest dilluns ha estat tombada contra pronòstic la polèmica llei Aragonès. A més d'ERC i de JxCat, havien de votar a favor del dictamen per impulsar aquesta normativa per regular els contractes de serveis el PSC, Ciutadans i PP, però finalment han emès un vot en contra, motiu pel qual no podrà prosperar.Els republicans encaixen, doncs, aquest revés, en l'avantsala d'un epíleg de legislatura d'alt voltatge i on la competència amb JxCat serà complexa, sobretot perquè el context de judicialització -Torra pot ser inhabilitat pel Suprem en els pròxims mesos i aquest dilluns suma una nova causa per desobediència- dificulta encara més una confrontació que ERC buscarà a tota costa defugir. "Estem condemnats a entendre'ns", sostenen.

