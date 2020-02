​200 persones ocupen les oficines d'un fons voltor a Barcelona per rebutjar lloguers «abusius»

Ocupació de la seu d'un fons voltor aquest dilluns a Barcelona Foto: Cedida

Unes 200 persones han ocupat aquest dilluns a la tarda les oficines del fons voltor Lazora té a Barcelona. La setmana passada el Sindicat de Llogaters va denunciar que l'empresa exigeix augmentar els lloguers fins a un 80% a 250 famílies de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa, que avui han passat a l'acció.El sindicat ha aprofitat que un dels veïns estava citat a l'oficina per signar la renovació del seu contracte per entrar a l'edifici. L'home s'ha negat a firmar i ara 200 persones continuen dins les oficines. El sindicat assegura que no marxaran fins que Lazora faci marxa enrere i deixi de plantejar augments "abusius".Lazora forma part del grup Azora, que gestiona actius immobiliaris per valor de 2.400 milions d'euros i gestiona més de 15.000 pisos repartits en 280 blocs. Azora és un dels grups immobiliaris que va adquirir actius procedents de bancs després de la crisi. En el seu cas, va comprar 500 immobles al Banc Sabadell el 2019 per 150 milions d'euros.s'ha posat en contacte amb el grup immobiliari però aquest no ha respost la petició d'informació.

