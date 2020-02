Budó defensa l'increment del 7,55% que els pressupostos de 2020 preveuen per a Presidència

D'aquests 364,7 milions, 39,24 milions aniran destinats a personal i 36,76 milions al funcionament de la conselleria, mentre que 288,62 milions seran per a polítiques. Així, el departament destinarà 196,4 milions al món local, que incrementa la partida un 12,16% respecte el 2017; 10,6 milions a l'Institut Català de les Dones (ICD), un 33,27% més; 68,3 milions d'euros a l'esport, un 11,03% més que el 2017, i 10,9 milions a comunicació, amb un increment del 3,91%.Budó ha defensat aquests pressupostos perquè Catalunya "ja no podia seguir amb uns pressupostos prorrogats" i els nous comptes "permeten recuperar el nivell de despesa anterior a la crisi econòmica". "Probablement no són els pressupostos que voldríem tots, i això és degut al fet que a Catalunya seguim patint un dèficit discal de més de 16.000 milions d'euros l'any", ha lamentat.Així mateix, ha assegurat que l'Estat deu 9.800 milions d'euros a les comunitats autònomes, dels quals 5235,2 milions corresponen a Catalunya, per la qual cosa ha instat el PSC i els comuns a "resoldre les mancances" que no permeten els pressupostos que el Govern "voldria". "Això sense sumar-hi l'espoli fiscal que patim cada any. Saben les polítiques públiques que es podrien fer si tinguéssim aquests diners? Serien moltes més", ha afegit.No obstant això, Budó ha celebrat que CatECP hagi acordat els comptes de 2020 amb el Govern i ha agraït la tasca duta a terme per l'equip de Presidència. "Han estat unes setmanes de negociació intenses, amb reunions de més de tres hores", ha relatat. També ha tingut paraules d'agraïment per a ERC, "el soci de govern", i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. "Aquest país necessita uns nous pressupostos com necessita donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania i aquest projecte de pressupostos l'entenem com un acte de responsabilitat i de compromís amb el país", ha conclòs.