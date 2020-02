El Parlament tomba la llei Aragonès

L'oposició ha votat unida aquest dilluns contra la llei de contractes de serveis a les persones, més coneguda de la llei Aragonès, a la comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, fet que suposa un cop letal a la iniciativa. Cs, PSC, comuns, CUP i PP s'hi han oposat, tombant el dictamen i deixant en minoria JxCat i ERC, els quals confiaven sumar algun dels altres grups per tirar endavant el projecte.El projecte de llei havia arribat al Parlament sense massa polèmica, ja que cap grup va presentar esmena a la totalitat i, per tant, va superar el primer tràmit sense massa debat. Tot i això, diversos sindicats alternatius i organitzacions socials com la Fapac van començar una campanya en contra quan ja estava tramitant-se en comissió, sumant el suport de la CUP i, posteriorment dels comuns, formacions que recentment van exigir que es retirés el projecte de llei El contingut de la norma, de fet, ha estat objecte d'interpretacions oposades . Les principals crítiques han arribat des de l'esquerra i denunciaven que la llei facilitaria la privatització de serveis públics, ja que regulava com es podien externalitzar aquests. Per contra, des del Departament d'Economia i Hisenda, liderat per Pere Aragonès, replicaven que la iniciativa precisament havia de dificultar que grans empreses o multiserveis optessin a aquestes licitacions, ja que obligava a introduir clàusules socials i limitava a un 30% el pes del preu a l'hora d'adjudicar uns serveis que sovint ja es gestionen de forma externa.Inicialment, JxCat i ERC havien volgut retirar del debat en comissió aquest punt, però la resta de grups han forçat que es tornés a reincorporar, cosa que ha obligat al ponent relator, Jordi Albert, a tornar al Parlament, malgrat que, segons ha lamentat, estava destinant la tarda a conciliar amb els seus fills.

