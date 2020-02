Apareixen 13 quilos d'haixix en una platja del Baix Camp arrossegats pel temporal Gloria

Els efectes del temporal Gloria encara es fan notar. De vegades, de forma molt inesperada. La llevantada ha arrossegat 21 fardells amb 13 quilos d'haixix fins a una platja de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Dilluns passat un veí va trobar la droga al voltant de les arrels d'uns arbres i va donar l'avís al vigilant municipal.Els Mossos, que es van fer càrrec de retirar els paquets, consideren que el haixix va arribar fins allà com a conseqüència del fort vent, l'onatge i les intenses precipitacions provocades per la borrasca que va afectar Catalunya del 20 al 23 de gener. Els investigadors apunten que els fardells estaven lligats a alguna boia flotant ancorada al fons del mar amb la clara intenció d’ocultar-los, però que el temporal els va acabar expulsant a l’exterior i les onades els van portar fins a la platja.Els agents van obrir diligències policials per informar al jutjat de guàrdia de Reus, a qui s’ha sol·licitat la corresponent autorització per a la destrucció de la droga recuperada.La llevantada Gloria ja va fer aflorar altres objectes inesperats, com ara envasos de plàstic de fa dècades . Entre ells, un d'un gelat que es va descontinuar el 1993, o un de detergent de finals de la dècada de 1970.

