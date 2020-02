Un xivato al fitxatge de Setién

al "Pilota a l'olla" depot semblar surrealista. Però és que al Barça estan passat coses que, com a mínim, són inversemblants. I l'encara president Josep Maria Bartomeu considera que ha arribat el moment de prendre decisions importants.que, en els últims anys, estan fent-se d'or amb uns fixatges que no entén ningú. I hem de recordar que el president, després de la dimissió de Jordi Mestre com a responsable esportiu del club, va ser qui va assumir tota la responsabilitat en la parcel·la esportiva.es va incorporar al primer equip Kevin–Prince Boateng, un davanter alemany nacionalitzat ghanès de 31 anys que únicament va jugar quatre partits. Tres-cents minuts en total sobre la gespa en partit oficial i no va marcar cap gol. Un fiasco total. El seu representant era un italià, Edoardo Crnjar vivia ben tranquil cuidant les seves vaques i ni somiava a poder entrenar va rebre una trucada d'algú del Barcelona que li comunicava que, si ho volia, seria el substitut de Valverde. La persona encarregada de contactar-lo era, naturalment, molt important dins de l'engranatge esportiu del club.la d'un intermediari italià que casualment era Edouardo Crnjar. L'italià s'oferia per fer-li totes les gestions per negociar el seu contracte. Ja es coneixien perquè el jove agent ja va gestionar la incorporació de Setién al Betis. Però aquest cop, qui li va dir que Setién seria el nou entrenador del Barça? I perquè?qui és el sinistre personatge que va contactar Crnjar i li va facilitar la informació. En cas de descobrir-ho serà acomiadat de forma fulminant. El president diu que està ja molt cansat que algunes persones en les que ha confiat la gestió esportiva li aixequin la camisa i prepara decisions importants. A nivell esportiu, tant el secretari tècnic Eric Abidal com el seu adjunt Ramon Planes estan amortitzats. Si les coses no fan un tomb de cent-vuitanta graus (ara per ara no sembla possible) la destitució de tots dos es farà efectiva en acabar la temporada.El Barcelona B també està patint les conseqüències de la mala gestió esportiva. A Francisco Javier García Pimienta, un gran entrenador, cada cop li és més difícil que el filial es pugui classificar entre els quatre primers per poder disputar la lligueta d'ascens i aconseguir el retorn a la Segona Divisió, que era l'objectiu quan va començar la temporada. El filial s'ha quedat sense els grans puntals i ell no ha demanat cap dels reforços que li han arribat.més importants (la Champions League, la Lliga i la Copa) visqui una situació interna plena de desgavells. El cas de la filtració a l'intermediari italià fa pudor, molta pudor. Josep Maria Bartomeu continua buscant el xivato. Pel bé del Barcelona l'hauria de trobar el més aviat possible.

