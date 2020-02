VÍDEO EN DIRECTE Barajas espera l'aterratge d'emergència del Boeing d'Air Canada

📢 Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas, prevenido para recibir el vuelo AK837 de @AirCanada destino Toronto.



El Aeropuerto está operativo. https://t.co/L0g4RuMUfn — Aena (@aena) February 3, 2020

Este usuario ha podido grabar desde la Calle Génova de Madrid el paso del avión por el centro de Madrid pic.twitter.com/keDRhMFje7 — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) February 3, 2020

Un avió d'Air Canada està volant en cercles per damunt de Madrid i la seva àrea mentre prepara un aterratge d'emergència de risc, amb una sola roda i 130 persones a bord. L'aparell, un Boeing 767, està fent aquesta maniobra per cremar combustible i, per tant, pes, i afrontar amb menys perill l'aterratge. El pas de l'avió, a baixa alçada, està causant alarma entre els veïns de la capital espanyola. L'aeròdrom madrileny ja ha viscut uns moments de tensió al matí, quan ha estat tancat durant una hora per la presència de drons.Des d'aquest lloc web pots seguir en directe la trajectòria de l'aparell El vol AC837 en direcció a Toronto ha sortit aquest dilluns de Madrid al voltant de dos quarts de tres del migdia. Segons expliquen diversos mitjans, Aena ha informat que l'aparell tornava a Madrid per diversos problemes tècnics.Es desconeixen encara les causes dels desperfectes de l'avió i la falta d'una roda, però l'aeroport està preparat per a una maniobra d'alt risc. El fet de només tenir-ne una dificultarà el contacte de l'aparell amb la pista d'aterratge.L'avió es troba, segons informa El Mundo , volant en cercles al voltant de l'aeròdrom, "cremant combustible. L'objectiu és perdre la major quantitat de pes possible per abordar el moment de l'aterratge amb les majors garanties.Diversos veïns de la capital espanyola han gravat l'aparell sobrevolant Madrid a baixa altura en tornar cap a l'aeroport per problemes tècnics i quan segueix donant voltes a la ciutat. El mateix diari ha publicat l'àudio del comandant de l'avió.No és el primer cop que un avió de la companyia Air Canada ha de fer un procediment similar. El 12 de juliol de 2019 va haver de fer un aterratge d'emergència a Hawaii, mentre feia la ruta entre Vancouver i Sidney, per problemes tècnics. Va patir turbulències brusques i repetitives, creant un estat d'alarma i ferint 35 persones de manera lleu.

