El jutge belga dirà el 18 de febrer si anul·la o suspèn l'euroordre contra Puigdemont

El jutjat belga de primera instància que estudia les peticions d'extradició contra Carles Puigdemont i Toni Comín decidirà el proper 18 de febrer si anul·la el procediment, com demana la defensa, o el manté suspès, com demana la fiscalia belga que representa Espanya, a l'espera de la decisió del Parlament Europeu sobre el suplicatori.Els advocats de la defensa també intentaran que s'anul·li el procediment en el cas de Lluís Puig adduint que el seu cas està "vinculat" a la resta perquè el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va fer "una única resolució per a tres persones de les quals dues tenen immunitat", en referència a Toni Comín i Clara Ponsatí."Nosaltres considerem que s'ha d'anular el procediment i retornar-lo a Espanya, perquè està clar que tenen immunitat i només el fet de mantenir l'euroordre en vigor fins i tot a Espanya vulnera el dret internacional", ha remarcat l'advocat Gonzalo Boye. Sobre el cas concret de Puig, el jutge de la Cambra del Consell ha citat les parts per una nova audiència el 24 de febrer per seguir discutint les qüestions de fons en cas que la resolució del 18 no li afecti.

