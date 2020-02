L'Espanyol i CaixaBank creen el primer estadi cashless del futbol espanyol

CaixaBank, el banc dels clubs de futbol



D'altra banda, el projecte és fruit de la implicació de CaixaBank amb les entitats amb les quals manté acords de patrocini, amb l'objectiu de treballar conjuntament en experiències i avantatges exclusius als aficionats que puguin ajudar l'entitat a créixer en captació i fidelització de clients i també en augment de la notorietat de la marca.



Aquesta estratègia és especialment visible en el cas del futbol, on CaixaBank és l'entitat de referència per als clubs. En l'actualitat, l'entitat financera patrocina 17 equips de Primera Divisió i 13 de Segona Divisió, la qual cosa li dóna presència en tota la geografia de l'Estat.



Des de 2011, any en què va iniciar una estratègia especial per reforçar-se com a entitat patrocinadora del futbol, CaixaBank ha comercialitzat 200.000 targetes vinculades als clubs de futbol patrocinats, ha captat més de 25.000 nòmines i ha finançat 50.000 abonaments amb la intenció de vincular-se amb aquest col·lectiu i acostar el club a les seves necessitats i interessos.

CaixaBank i el RCD Espanyol de Barcelona han convertit el RCDE Stadium en el primer estadi cashless d'Espanya. Un projecte d'innovació desenvolupat conjuntament per totes dues entitats permet realitzar totes les gestions i compres necessàries per gaudir d'un partit oficial a través d'una app mòbil, de manera àgil, segura i integrada i sense que l’aficionat hagi de portar diners damunt (ni efectiu, ni targetes) en desplaçar-se a l'estadi.L'aplicació està dissenyada per fer un pas endavant en l'experiència de viure un partit de futbol. Per això, està a la disposició de qualsevol persona interessada, sigui abonada del club o espectador per un dia, i independentment de l'entitat financera o de la targeta bancària que utilitzi. Així mateix, perquè l'experiència resulti encara més àgil, s'han habilitat punts de recollida ràpida per a totes les compres de restauració i merchandising fetes des de l'app. D'aquesta forma, el RCDE Stadium es converteix en el primer estadi de futbol a Espanya que permet utilitzar les seves instal·lacions i serveis de forma totalment cashless.Amb motiu del llançament al mercat de l'aplicació mòbil, Agustín Filomeno, director de màrqueting i comercial del RCD Espanyol de Barcelona, ha volgut posar en valor aquest projecte que ofereix a l'aficionat “totes les transaccions que li puguin interessar, des de la consulta d'informació a l'oportunitat de no haver de portar diners en efectiu perquè tot es podrà fer des de l'app. De fet, l'app està pensada perquè els abonats no hagin de portar el carnet físic per a accedir a l'estadi i poder entrar amb el mòbil o si no poden venir, amb un parell de clics cedir-lo a una altra persona”.Per part seva, María Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, ha destacat que “la nova aplicació té l'objectiu de facilitar els aficionats anar a l'estadi amb la tranquil·litat i la comoditat que suposa haver reservat prèviament tots els serveis necessaris i gaudir-los durant el partit sense haver de preocupar-se de portar suficients diners damunt o de tenir les targetes adequades”. En la seva opinió, “aquest desenvolupament és un exemple de com CaixaBank impulsa projectes d'innovació en els quals el centre és el client”.Així mateix, la directora territorial de CaixaBank ha explicat que l'entitat “treballa de forma molt estreta amb tots els clubs amb els quals manté acords de patrocini per impulsar iniciatives que permetin millorar l'experiència d'usuari dels aficionats”. “Aquest és un primer pas per créixer i afegir propostes de valor dins del marketplace amb els clubs i millorar la interacció entre l’aficionat i el club”, ha conclòs Alsina.La base del projecte se centra en la creació de la nova app oficial disponible per a iOS i Android. Cal destacar que es tracta d'una de les primeres aplicacions d'un club de futbol en el món que porta un wallet integrat, gràcies al qual és possible reunir en la pròpia app una àmplia gamma de funcionalitats comercials que, habitualment, es desenvolupen en aplicacions independents.Entre els serveis de la nova app figuren tots aquells que l’aficionat pot necessitar en la seva visita a l’estadi, com l'adquisició dels productes d'Aramark, empresa que gestiona el servei de restauració del RCD Espanyol de Barcelona, o la compra de merchandising oficial del club. L'app també incorpora el servei de portar l'entrada en el mòbil o de cedir el seu carnet a un altre afeccionat de forma totalment digital i de manera segura.En el mòdul de restauració, que incorpora tota la carta de Aramark en el RCDE Stadium, l'usuari realitza la comanda i tria l'horari de lliurament que més s'ajusta a les seves necessitats. Posteriorment, l'app pregunta a l'usuari en quina ubicació es troba i sobre aquesta ubicació es mostren els punts de venda més pròxims. El client tria el lloc de lliurament i s'acosta al punt de venda seleccionat on recull el seu menjar i la seva beguda accedint al punt Clic&Collect habilitat en cada bar de l'estadi sense necessitat de realitzar coles.Quant a la compra de merchandising oficial del club, l'usuari pot realitzar comandes per recollir en la pròpia botiga o rebre al seu domicili. A la botiga virtual de l'app, estan disponibles tots els productes oficials del RCD Espanyol de Barcelona, amb fotografies reals i descripcions detallades.En referència al sistema d'accés a l'estadi, qualsevol soci podrà convertir el seu mòbil en una entrada vàlida gràcies a un codi QR que genera la pròpia app. El sistema funciona tant amb entrades puntuals com amb l'abonament de temporada. D'aquesta forma, el terminal fa les funcions del carnet oficial i el soci no necessitarà portar damunt el document físic. A més, si es desitja cedir l'abonament a un tercer, l'aplicació permetrà realitzar aquest moviment de manera digital d'app a app.Respecte al contingut informatiu de l'aplicació, permetrà als aficionats estar permanentment connectats a l'actualitat del club, amb notícies en temps real, actualitzacions del calendari esportiu i fins i tot dades més especialitzades, com perfils i estadístiques dels jugadors.Per CaixaBank, el projecte desenvolupat amb el RCDE Espanyol de Barcelona respon tant al seu interès per treballar en iniciatives d'innovació lligades a l'experiència d'usuari, una de les claus del seu Pla Estratègic 2019-2021, com a l'impuls de projectes cashless, vinculats als nous mitjans de pagament digitals.De fet, CaixaBank és actualment l'entitat líder en pagament mòbil, amb un milió tres cents mil clients d'aquest sistema i més de 100.000 usuaris dels pagaments amb rellotges intel·ligents o dispositius wearable. Així mateix, és l'entitat líder en pagaments amb targeta, amb un parc de més de 17 milions de targetes i una quota per facturació del 23,7% en compres i del 28% a través dels TPV en els comerços.Encara que l'aplicació creada al costat del RCDE Espanyol és el primer projecte cashless per al sector esportiu, l'entitat financera ha impulsat altres iniciatives relacionades amb el pagament digital, com l'experiència Morella Cashless City, realitzada el 2018 i dirigida a impulsar el pagament digital i el pagament mòbil entre el comerç local de la població castellonenca de Morella (els Ports), o Pamplona Cashless City, iniciativa que pretén potenciar a la ciutat l'ús de mitjans de pagament físics (targeta) o digitals (mòbil, targeta, wearable, etc.) i reduir la utilització d'efectiu en transaccions de petit import.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor