El PP valencià veu «bé» una candidatura PP-Cs a Catalunya i al País Basc

La presidenta del PP al País Valencià, Isabel Bonig, ha afirmat aquest dilluns que li sembla "bé" tot el que sigui agrupar el constitucionalisme en una única candidatura a Catalunya o al País Basc, però ha apuntat que a la resta de territoris, inclosa la Comunitat Valenciana, li sembla "complicat" perquè la situació "és diferent".Així s'ha pronunciat la líder dels populars valencians en roda de premsa en ser preguntada sobre la seva opinió sobre la proposta llançada per la portaveu de Cs al Congrés i candidata a liderar el partit, Inés Arrimadas, que les formacions constitucionalistes presentin una candidatura única a Catalunya, País Basc i Galícia perquè no es perdi "ni un sol vot"."Em sembla bé tot el que sigui agrupar el constitucionalisme perquè, òbviament, la divisió de centredreta suposa que guanya l'esquerra. Al País Basc i Catalunya, on cal el front del constitucionalisme davant de l'independentisme, em sembla que és una bona solució que s'hauria d'estudiar", ha assegurat.A la resta de territoris, ha dit, "és complicat perquè la situació és totalment diferent" i en el cas valencià no ho veu, tot i que estan disposats "a parlar i obrir totes les canalitzacions"."És bo formar un front comú davant d'una inactivitat total i absoluta del Govern; els partits de centredreta han de ser conscients d'on està l'adversari", ha dit, i ha al·ludit directament a Vox, que "sembla que estigui més pendent d'atacar el PP que a l'adversari", fent-li "el joc al PSOE". "Ja han vist Cs on és per una estratègia equivocada, allà cadascú amb la seva estratègia", ha conclòs.

