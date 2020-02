El Govern espera tenir les primeres estacions de l'L9 en funcionament a partir del 2023

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat aquest dilluns que el Govern espera que les primeres estacions del tram central de la línia 9 del metro puguin estar operatives a partir de l'any 2023 o 2024.En la comissió parlamentària per detallar els pressupostos del Departament, Calvet ha afirmat que les obres podran començar a partir del 2022 després que aquest any ja es puguin disposar dels primers 26 milions d'euros del Pla Econòmic Financer d'Ifercat, que quedaran coberts pel crèdit del BEI de 740 milions d'euros, i iniciar la documentació de l''obra civil. Calvet ha comparegut a la comissió de Territori i Sostenibilitat per detallar el pressupost del Departament, del qual l'oposició ha lamentat que les dotacions per a les polítiques d'habitatge siguin insuficients.

El conseller ha explicat que tenir aprovats els pressupostos permetrà que es puguin reiniciar les obres gràcies al crèdit del Banc Europeu de 740 milions d'euros, ja que fins ara no hi podia optar ja que la Generalitat ha estat treballant amb pressupostos prorrogat. Calvet ha assenyalat que l'escenari és "complex" perquè ara disposen de dues tuneladores però només en funcionarà una i l'altra s'haurà de desmuntar. El fet que no s'aprovessin els comptes del 2019 pot fer que la línia no estigui plenament operativa fins el 2027, ja que les previsions de l'any passat era que el tram estigués enllestit entre el 2025 i el 2026.



Pel que fa el Tram del Camp de Tarragona, el conseller ha avançat que aquest dilluns FGC ha adjudicat els estudis informatius per a les obres i ha afegit que amb la previsió amb què treballa la Generalitat és que l'entrada en funcionament sigui entre el 2024 i el 2025. La data dependrà del què tardi Adif en desmantellar l'actual infraestructura i per això ha reclamat és que tot vagi "acompassat". Segons el conseller, el tancament de la línia de la costa i la manca d'oferta de transport públic els "neguiteja" molt.