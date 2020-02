El judici contra la mesa del Parlament començarà finalment el 23 d'abril

El judici a la mesa del Parlament serà finalment el dies 23, 24 i 28 d'abril. Les sessions seran de matí i tarda, tal com ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al banc dels acusats hi haurà els antics membres de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet, així com l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. La Fiscalia els acusa de desobediència pels fets de la tardor de 2017, concretament per la tramitació de les lleis de desconnexió en els plens del 6 i 7 de setembre.El judici havia de començar el novembre però es va suspendre perquè un dels acusats, Joan Josep Nuet, havia estat elegit diputat d'ERC al Congrés dels Diputats. Això el converteix en aforat pel Tribunal Suprem i el TSJC va decidir enviar el seu cas a l'alt tribunal, que s'ha de pronunciar al respecte. Aquest dilluns, la Fiscalia s'ha posicionat a favor que el Suprem jutgi el diputat republicà.Qui no serà en aquest judici és l'aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ja ha estat condemnada pel Suprem a onze anys i sis mesos de presó per un delicte de sedició. La dirigent sobiranista va criticar aquesta decisió recordant que les decisions de la mesa es prenen de manera col·legiada i reclamant que ella també havia de ser jutjada, juntament amb la resta de membre sobiranistes, al TSJC.

