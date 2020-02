⚠ #ÚltimaHora: Un esquiador ha mort a causa d'un accident, aquest matí, a l'estació de #LaMolina. Esquiava a les pistes de Coll de Pal. Els equips d'emergència no han pogut fer res per reanimar-lo i @mossos han obert una investigació. pic.twitter.com/WrOVo0qIe0 — CatInfo Girona (@Cati_Girona) February 3, 2020

Un esquiador ha mort aquest dilluns a causa d'un accident a l'estació de La Molina (La Cerdanya). L'home esquiava a les pistes de Coll de Pal quan ha caigut i, per causes que encara es desconeixen, ha perdut la vida, segons informa Catalunya Ràdio.Els equips d'emergència han arribat al lloc dels fets al cap de pocs minuts, però no han pogut fer res per reanimar-lo. Els Mossos d'Esquadra, que es trobaven a l'estació, s'han fet càrrec de la investigació.

