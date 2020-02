Llarena manté l'euroordre contra Ponsatí i sosté que ja no té immunitat al Regne Unit després del Brexit

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa de l'1-O, ha demanat al Regne Unit que continuï amb el procés d'extradició de l'exconsellera i exiliada Clara Ponsatí, i argumenta que, després del Brexit, la immunitat com a eurodiputada ja s'aplica aen territori britànic.En una interlocutòria feta pública aquest dilluns, Llarena reconeix a la vegada que Ponsatí té immunitat a la UE, per la seva condició d'europarlamentària, i sol·licita el suplicatori per demanar que l'hi retiri l'Europarlament. Així doncs, el magistrat reconeix que l'exconsellera té immunitat a la Unió Europea però argumenta que, amb la sortida del Regne Unit de la UE, l'exconsellera ja no hi té immunitat.En aquest sentit, Llarena planteja a l'autoritat judicial britànica que reforci les mesures cautelars contra Posatí per un possible risc de fuga per eludir el procediment que té obert al Regne Unit."Podria confluir el risc que l'encausada abandoni el territori del Regne Unit per establir-se a un país de la Unió Europea en el qual la immunitat tingui abast", diu a la interlocutòria. El judici perquè la justícia escocesa decideixi sobre l'extradició començarà l'11 de maig a Edimburg.D'altra banda, Llarena manté l'ordre de detenció en territori espanyol i nega que calgui suplicatori en aquest cas.

