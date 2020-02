VÍDEO Melero, sobre per què els presos no estan en tercer grau: «Potser algú està negociant políticament»

“Els presos haurien d’estar en tercer grau, sens dubte. No sé per què no ho estan, penso que potser hi ha gent que està negociant políticament” Xavier Melero #FAQSmindthegapTV3 ▶️ https://t.co/BnMI07UqF3 pic.twitter.com/FlOrm0eqqR — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 1, 2020

Xavier Melero defensa que els presos polítics haurien d'estar ja en règim de tercer grau i que els equips de tractament de les presons estaven "en condicions" de procedir a classificar-los en règim de semillibertat, malgrat que finalment se'ls ha catalogat en el segon grau, el dels presos no perillosos.En una entrevista al Preguntes Freqüents, l'advocat de Joaquim Forn diu que "no sap" perquè se'ls ha classificat així i obre la porta a que "algú estigui negociant políticament" amb la situació dels líders independentistes tancats entre reixes. Preguntat sobre el perquè, Melero replica que aquesta qüestió cal dirigir-la a "l'administració independentista"."M'imagino que hi haurà gent que sap coses que jo no sé", deixa caure el lletrat a preguntes de la periodista Cristina Puig. Melero afegeix que, evidentment, la classificació de tercer grau podria haver estat recorreguda per la Fiscalia, però que, mentre ho hagués fet, "aquests senyors estarien al carrer".

