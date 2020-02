Anglada porta a judici dos exregidors de Vic per injúries i coaccions

L'expresident de Plataforma per Catalunya (PxC) i actual líder de Som Identitaris, Josep Anglada, portarà a judici a dos exregidors de l'Ajuntament de Vic per presumptes injúries i coaccions. Es tracta de Jaume Colomer (ERC), que actualment exerceix de gerent al Consell Comarcal d'Osona, i l'exregidor de Vic per a Tots, Arnau Martí.La denúncia es remunta a l'agost de 2017 quan, en un acte a Vic de rebuig als atacs terroristes de Barcelona i Cambrils , els llavors regidors haurien volgut retirar uns cartells exhibits per Anglada, amb el símbol de prohibició de mesquites i on es podia llegir "Fora jihadistes de Catalunya". Segons ha anunciat Som Identitaris, la vista se celebrarà el proper 9 de març al Jutjat d'Instrucció número 3 de Vic.Els fets van tenir lloc instants abans dels cinc minuts de silenci per rebutjar els atacs terroristes de Barcelona i Cambrils. Després que Anglada i algunes persones que l'acompanyaven mostressin els cartells, alguns ciutadans van cridar perquè els retiressin i partt dels regidors del consistori es van posar davant per tapar-los. Anglada va voler seguir mostrant el cartell i un dels regidors li va prendre el paper. El llavors regidor de PxC va intentar recuperar-lo i es van viure moments d'empentes.Segons ha manifestat Anglada, en un comunicat, es va sentir "agredit" pels dos exregidors de l'Ajuntament de Vic. Assegura que va rebre empentes i cops per part dels llavors edils. "En una democràcia tothom té la llibertat d'expressar lliurement la seva llibertat d'expressió malgrat que a alguns no els hi agradi", assegura, tot titllant els fets d'"intolerants".

