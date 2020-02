Buch creu que el nou pressupost «no és la solució definitiva» per revertir la situació a Interior

El conseller Miquel Buch ha reconegut aquest dilluns davant la Comissió d'Interior que el pressupost pel 2020 "no és la solució" definitiva a la situació en què es troben els serveis de seguretat i d'emergències a Catalunya, que ha qualificat de "molt adversa". Malgrat tot, Buch ha defensat que el pressupost és "una eina més" per "capgirar-la"."Aquí l'objectiu és assentar la base perquè no torni a passar. Aquest no serà el darrer pressupost per revertir la situació, rotundament no. Encara en caldran molts, però sabem on estem i tenim la voluntat de canviar-ho", ha afirmat. El pressupost del Departament d'Interior és de 1.431 milions d'euros, un 14,8% més respecte al del 2017, i ha de permetre incorporar i formar 1.500 nous mossos d'esquadra i 500 bombers. També contempla renovar prop de la meitat dels vehicles del cos de bombers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor