​Lluís Puig compareix davant la justícia belga per l'euroordre

L'exconseller Lluís Puig ja està davant la justícia belga per comparèixer en la vista per l'euroordre. Amb la sessió programada a les dues de la tarda, Puig ha arribat a dos quarts de dues a la Chambre du Conseil de Brussel·les, el tribunal de primera instància on se celebra la sessió. Reclamat pel Tribunal Suprem per malversació, la vista per l'euroordre de l'exconseller es va fixar al desembre de manera conjunta amb la de Carles Puigdemont i Toni Comín, ambdós reclamats, a diferència de Puig, també per sedició.El procés contra Puigdemont i Comín, però, ha quedat en suspens per la immunitat derivada de la seva condició d'eurodiputats a l'espera que el Parlament Europeu decideixi sobre l'aixecament o no de la immunitat, tal com ha demanat la justícia espanyola.Puigdemont, Comín i Puig van comparèixer davant la justícia belga el 16 de desembre per la tercera euroordre. La vista, però, es va ajornar a l'espera que els tribunals de la Unió Europea resolguessin si Puigdemont i Comín –aleshores eurodiputats electes sense escó- tenien immunitat o no.El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar l'euroordre contra Puigdemont, Comín i Puig després de la sentència contra els líders independentistes per l'1-O. Primer ho van fer contra Puigdemont el mateix dia de la sentència contra els líders independentistes, i després contra els exconsellers. La justícia belga va decidir, però, unificar els calendaris dels tres, que ara tornen a estar separats per la condició d'eurodiputats de Puigdemont i Comín.

