El TSJC obre una altra causa contra Torra per no retirar la pancarta dels presos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert una nova causa per desobediència contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per no retirar la pancarta del balcó del Palau de la Generalitat que reclama la llibertat dels presos polítics. El nou procediment judicial se suma al que està ja en marxa i que pot acabar amb la inhabilitació del president si el Tribunal Suprem ho acaba ratificant en els pròxims mesos.La denúncia parteix de la plataforma Impulso Ciudadano -vinculada a Ciutadans- perquè la pancarta estava penjada quan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia convocat les eleccions del 10-N. Aquest fet va comportar que es requerís judicialment a Torra la retirada de la pancarta el 23 de setembre en un termini de 24 hores. Tot i això, es va mantenir fins el dia 27, quan finalment va ser retirada pels Mossos d'Esquadra. Abans, però, Lluís Llach, Ferran Bel i Antonio Baños la van substituir per una altra tot reclamant la llibertat d'expressió.Les al·legacions que Torra va presentar davant de la Junta Electoral central tot denunciant que s'estava atemptant contra la llibertat d'expressió i imposar un "silenci artificiós" a una institució pública, no van ser ateses. El TSJC argumenta que Torra es va negar presumptament a retirar la pancarta i a donar instruccions perquè es complís al mandat judicial.La causa per la qual pot ser inhabilitat Torra respon al manteniment de la pancarta en el període electoral dels comicis espanyols del 28 d'abril. Ara, la nova que s'obre, fa referència a la no retirada de la pancarta a les eleccions del 10-N. Fa tot just una setmana que el Tribunal Suprem va confirmar la inhabilitació del president de la Generalitat com a diputat del Parlament ordenada per la Junta Electoral Central. Ara, però, l'alt tribunal té encara pendent pronunciar-se sobre si l'aparta o no de forma ferma com a president.Durant el judici per desobediència al qual ja es va sotmetre Torra, el president català va admetre no haver retirat la pancarta del balcó de la Generalitat quan se li va requerir. Ara, caldrà veure si les noves diligències obertes tornen a derivar un nou judici en els pròxims mesos.

