16 ciutats catalanes debatran sobre la ciberseguretat i la intel·ligència artificial

La quarta edició de la Mobile Week portarà el debat sobre la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i la mobilitat a 16 ciutats catalanes entre el 6 de febrer i l'1 de març. La gran majoria d'activitats s'han organitzat a Barcelona on, per primera vegada, se celebraran els tallers sobre les repercussions de la revolució digital en la vida quotidiana als deu districtes de la ciutat.D'altra banda, la setmana de reflexió continua estenent-se per Catalunya després que l'any passat s'arribés per primera vegada a ciutats com Girona, Lleida, Reus, Igualada o la Ribera d'Ebre. Aquest any se sumen a la programació Begues, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Vilanova, Olot, Mollerussa i ciutats de l'Alt Pirineu. En total, els organitzadors preveuen que unes 18.000 persones participin de les prop de 300 activitats programades."No podem oblidar els ciutadans i per això vam crear la Mobile Week, un projecte que el que vol és apropar la tecnologia a la gent i donar eines als ciutadans per prendre decisions informades", ha assegurat Juan Balsega, el director de Corporate Affairs de la Mobile World Capital, durant la roda de premsa de presentació de l'esdeveniment.

