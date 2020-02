El Govern destinarà mig milió d'euros a dissenyar un sistema de vot electrònic

El conseller d'Acció Exterior i Transparència, Alfred Bosch, ha anunciat aquest dilluns que els pressupostos del 2020 inclouen una partida de 500.000 euros per "dissenyar el sistema d'implantació del vot electrònic", que trigarà tres anys a desplegar-se. En aquest sentit, aquest any s'impulsarà un pla pilot de democràcia electrònica als Consells Escolars, segons ha concretat en la seva compareixença a la comissió del Parlament en què ha presentat els comptes del seu departament.El titular d'Exteriors també s'ha reafirmat en la intenció "d'estendre, amb mesura però eficàcia, la xarxa de delegacions exteriors als cinc continents". Bosch ha insistit que les oficines a l'estranger "no només són legals i legítimes", sinó que també són "necessàries".

