Els barcelonins podran decidir en què s'inverteix el 5% del pressupost de l'ajuntament

El govern de Colau obre part dels pressupostos a la participació veïnal perquè els ciutadans tinguin veu i vot sobre quines inversions de barri s'han de fer en els pròxims quatre anys. Concretament, els barcelonins decidiran en quins projectes s'inverteixen fins a 75 milions d'euros, el 5% del total d'inversió prevista pel consistori a la ciutat fins al 2023.Imitant models de ciutats com Nova York, l'ajuntament vol per primer cop que els veïns es corresponsabilitzin i participin de forma activa en decidir quines millores calen al districte on viuen o on treballen. Dotar d'una aula informàtica la biblioteca del barri o reformar el local d'assaig de castells són exemples d'inversions que es poden proposar des d'aquest dilluns.Mentre que les propostes les pot fer qualsevol persona -encara que no visqui a Barcelona-, per votar els projectes finalistes sí que caldrà estar empadronat. La fase final de votació serà entre el 26 de maig i el 7 de juny d'aquest any 2020, amb la idea de fer realitat els projectes seleccionats durant el mandat.Tot el procés participatiu, tant de proposta com de priorització i votació de projectes, es farà a través del web decidim.barcelona.

