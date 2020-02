Els comuns confien en Albiach com a candidata a les pròximes eleccions

Després de parlar-ho amb molta gent i meditar-ho, em presento a les primàries dels comuns.



Catalunya necessita construir futur i liderar l'oportunitat de canvi, i això només es pot fer des dels grans acords i reconeixent-nos. https://t.co/7rh8jQyl1F — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) February 4, 2020

Els partits han iniciat una llarga precampanya que desembocarà en les eleccions catalanes i, a l'espera de saber la data dels nous comicis , ja perfilen l'estratègia i els candidats. Els comuns reuniran dissabte el consell nacional per concretar el calendari del procés de primàries per escollir la cap de cartell, però a la formació tenen clar quina figura està més ben posicionada per liderar la llista: Jéssica Albiach. Tal com han apuntat diverses fonts a, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem acumula suports per assumir la responsabilitat.Albiach mai s'ha descartat per encapçalar la candidatura a les pròximes eleccions catalanes, per bé que s'ha pronunciat amb prudència. "Sempre que el partit m'ha demanat una responsabilitat, he estat aquí i seré allà on sigui més útil", afirmava en una entrevista amb aquest diari el 25 de gener . La dirigent dels comuns, que suma dues legislatures al Parlament, ja va entomar la presidència del grup parlamentari després que Xavier Domènech decidís abandonar el partit i l'activitat política de primera línia.Des de la marxa de Domènech, Albiach es va convertir en la veu dels comuns a la cambra catalana i en una de les dirigents de referència de l'espai. Ha estat ella qui ha capitanejat en nom de la formació la negociació amb el Govern per validar els pressupostos de la Generalitat, que inclouen una reforma fiscal llargament reclamada per l'esquerra alternativa. Aquest dimarts al matí, Albiach ha confirmat a Twitter la voluntat de presentar-se a les primàries dels comuns.Els comuns volen que la militància es pronunciï amb certa rapidesa sobre qui ha de ser la cap de cartell. El portaveu de la formació, Joan Mena, va concretar aquest dilluns que les primàries es completaran el 29 de febrer, un cop el consell nacional del partit validi la posada en marxa del procés intern. La candidatura s'haurà de consensuar amb Podem Catalunya, amb qui la formació d'Ada Colau ha concorregut en coalició en les últimes convocatòries electorals. Albiach és una dirigent procedent de Podem. De fet, va formar part de la primera executiva que el partit de Pablo Iglesias va tenir a Catalunya i des dels inicis va apostar per la confluència amb Catalunya en Comú, partit del qual ara és coordinadora nacional juntament amb Colau i Candela López.La cap de files al Parlament s'ha fet més visible al territori en les últimes setmanes, en el marc d'una estratègia per enfortir la candidatura per als pròxims comicis. El 25 de gener, Albiach va visitar les Terres de l'Ebre per reivindicar solucions per al Delta després del temporal Gloria. A finals de mes, el 31 de gener, va ser a les comarques gironines, també afectades per la llevantada. Va tancar la jornada a Sant Feliu de Guíxols , on va recollir propostes de la militància empordanesa.Els comuns són conscients de la necessitat de projectar la figura de la futura candidata. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), de principis de desembre , establia que Albiach tenia un grau de coneixement baix: un 32,2% dels enquestats la situaven correctament. De fet, era la cap de files menys coneguda de les formacions amb representació parlamentària, tot i que es constatava una evolució respecte els baròmetres de l'estiu. En el de juliol, per exemple, el grau de coneixement era només del 19,1%. L'evolució és notable, per bé que els votants dels comuns continuen puntuant millor figures com les de Jaume Asens, líder d'En Comú Podem al Congrés, o Oriol Junqueras, president d'ERC.Més enllà de les primàries per escollir candidata -ara mateix no han transcendit alternatives a Albiach-, els comuns també tindran sobre la taula el debat sobre la marca electoral que utilitzaran a les eleccions. Mena ja va puntualitzar ahir que aquesta és una decisió que hauran de prendre els inscrits. "En principi, no és cap problema", ha recalcat el portaveu de la formació.El nom del grup parlamentari és Catalunya En Comú Podem, però en el pacte de pressupostos amb el Govern ja es va fer servir En Comú Podem, les sigles utilitzades en les eleccions espanyoles. Tal com va avançar NacióDigital el 21 de gener , el partit és partidari d'utilitzar la marca En Comú Podem. Fins i tot la mateixa Albiach ho defensa. No és estrany, doncs, que la direcció hagi començat a fer la transició de sigles, que perdrien el terme Catalunya.Catalunya en Comú va ser el nom escollit per batejar el naixement del partit la primavera del 2017, però mai s'ha acabat de consolidar. Les bases de la formació ja es van dividir quan havien de triar-lo -l'altra opció possible, En Comú Podem, recollia simpaties d'una part de la militància, perquè els comuns hi van guanyar dues eleccions espanyoles a Catalunya- i el pes del grup parlamentari del Congrés agreujava la disparitat de marques. A més a més, les sigles de Barcelona en Comú, la formació mare i amb la qual Colau va accedir i revalidar l'alcaldia de la capital catalana, també ha fet ombra a la marca a escala nacional.

