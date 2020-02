A presó una veïna de Reus per calar foc a un pis amb l'exparella a dins

Segons la sentència a què ha tingut accés l'ACN, l'home i la dona mantenien una relació de convivència "molt complicada i dificultosa", i ja havien protagonitzat alguns episodis conflictius i discussions amb anterioritat. El tribunal relata que el 28 de gener del 2018 la Guàrdia Urbana va haver d'actuar perquè la dona va impedir a l'home que entrés al pis i que al cap d'unes hores, cap a les dues de la matinada del 29 de gener, va ser ell qui no la va deixar entrar.Tot i que la Guàrdia Urbana es va personar de nou a l'immoble i va acompanyar la dona fins al carrer perquè marxés, aquesta va tornar cap al replà. "A través de la finestra que donava al replà de l'escala va calar foc de manera no determinada, propagant-se ràpidament per tot l'habitatge, i fugint del lloc dels fets", relata la sentència.L'home, que es trobava dormint a l'interior, es va despertar pel fum i es va adonar que tot l'habitatge estava cremant. Va anar cap a la porta de casa per marxar del pis però com que no aconseguia obrir-la va intentar sortir per la finestra de la façana de l'edifici, quedant allà penjat d'uns cables fins que els Bombers el van rescatar.La sentència subratlla que la ràpida intervenció dels Bombers va evitar el perill de propagació de l'incendi a la resta de l'edifici, integrat per cinc plantes amb dotze pisos cadascuna. L'home va patir cremades greus que van requerir mig mes d'hospitalització i més de cinc mesos de recuperació. Tres veïns més, entre ells un nadó de nou mesos, van haver de ser atesos per inhalació de fum.El tribunal apunta que, en el moment dels fets, la dona presentava un trastorn de dependència greu a l'alcohol, dependència moderada al cànnabis i consum de cocaïna. A més, afegeix que el dia dels fets la condemnada havia consumit una quantitat important d'alcohol -una ampolla de whisky, segons va referir ella mateixa-.Tot i que no es van poder acreditar proves directes sobre l'autoria dels fets i que la dona ho va negar tot, l'Audiència l'ha condemnat mitjançant proves indirectes com ara el fet que els investigadors van concloure que havia estat provocat, que una veïna la va veure baixar per les escales després d'iniciar-se el foc i que els agents de la Guàrdia Urbana que l'havien acompanyat al carrer van veure com tornava cap a l'interior del bloc d'habitatges.La sentència conclou que va ser la dona qui va provocar l'incendi al pis on vivia a l'exparella, "despitada perquè ell va impedir-li l'entrada i portant ja dos dies discutint per quedar-se amb l'ús de l'habitatge". El pis és propietat d'una entitat bancària i estava ocupat pels implicats amb el vistiplau de l'anterior propietari, que n'havia fet una dació en pagament.Pel que fa a la intencionalitat, el tribunal descarta que els fets constitueixin un delicte d'assassinat en grau de temptativa perquè no ha quedat acreditada aquesta intenció. Al seu parer, la intenció de la dona era destruir l'habitatge despitada pel conflicte generat amb l'exparella.Inicialment, la fiscalia demanava quinze anys de presó, però va rebaixar la petició a deu anys durant les conclusions definitives perquè va considerar acreditat que la dona va actuar sota els efectes de l'alcohol. Per la seva banda, l'advocat defensor, Ramón Martínez, en va demanar l'absolució per falta de proves.L'Audiència de Tarragona ha aplicat a la dona l'atenuant molt qualificada de greu addició a les begudes alcohòliques i l'ha condemnat per un delicte d'incendi a cinc anys de presó; a 270 euros de multa per un delicte de lesions -respecte l'exparella-, i a 135 euros de multa per a cadascun dels tres delictes lleus de lesions –respecte tres veïns del bloc-.A més, durant dos anys la dona no es podrà comunicar amb la víctima ni aproximar-se a menys de 200 metres de l'home, ni acudir tampoc a l'edifici del carrer Muntanyola on van passar els fets. En concepte de responsabilitat civil, haurà de pagar 17.340 euros a l'exparella per les lesions i 60 euros a cadascun dels tres veïns intoxicats per fum. També haurà d'abonar a les asseguradores 31.000 euros pels danys al pis i 13.000 pels danys a la comunitat de veïns, a més de les costes judicials.El 23 de gener passat l'Audiència va fer una compareixença per valorar la pròrroga de la presó provisional acordada després dels fets, el 29 de gener del 2018. Atesa la condemna a cinc anys de presó, la sala la va deixar en llibertat provisional, però li va imposar diverses mesures cautelars: prohibició de sortida del país i retirada de passaport, compareixences al jutjat cada 15 dies i prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima durant dos anys.