Reobren l'aeroport de Barajas després que un dron hagi obligat a aturar l'activitat

📣 #Actualización



El comité local de seguridad del #Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas levanta las restricciones. El Aeropuerto ya se encuentra operativo.



Desvíos a las 14.15 horas: 26 vuelos. — Aena (@aena) February 3, 2020

Enaire, l'empresa que gestiona l'espai aeri a l'Estat, ha anunciat el restabliment gradual de les operacions a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas després que un dron particular hagi obligat a cancel·lar-ne tota l'activitat. El gestor de navegació aèria, que està treballant en coordinació amb Aena i la Guàrdia Civil, ha assenyalat que s'ha començat a restablir el servei en les quatre pistes.Per la seva banda, Aena ha informat al seu compte de Twitter que el comitè local de seguretat de l'aeroport ha aixecat les restriccions, de manera que l'aeroport es troba operatiu. Fins a les 14.15 hores, s'ha produït el desviament de 26 vols a altres aeroports, com el de València, Barcelona, ​​Alacant-Elx, Valladolid i València. Fonts d'Enaire han explicat que en el transcurs d'aquest matí dos pilots han notificat l'albirament d'uns drones, per la qual cosa s'ha activat un procediment de desviament massiu d'avions, anomenat "Rate 0", que impedeix l'enlairament i aterratge d'avions a l'aeroport.Aquesta informació també ha estat confirmada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ha recordat que els drons "no són joguines".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor