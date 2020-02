El capità del Barça d'hanbdol, Victor Tomàs, es retira per problemes cardíacs

El capità del FC Barcelona d'handbol, Victor Tomàs, ha anunciat aquest matí la seva retirada professional per problemes cardíacs. El jugador barceloní es retira als 34 anys amb una extraordinària trajectòria al club blaugrana, on hi juga des de l'any 2002."Tinc un problema cardíac que s'agreuja cada cop que faig esport". Amb aquestes paraules ha anunciat avui el llegendari capità del Barça d'hanbdol, Victor Tomàs, el seu adeu a les pistes. El jugador, que va debutar professionalment l'abril del 2002, i va entrar com a cadet al club el 1998, tanca una trajectòria professional impecable.Tomàs, que el proper dia 15 de febrer farà 35 anys, ha explicat que vol retirar-se de la millor manera possible, aconseguint el que seria el gran colofó: la Champions League. Un trofeu, que de no aconseguir-lo, no suposaria una taca per a l'extrem dret català, ja que deixa enrere una exitosa carrera al 40x20, amb un increïble palmarès, on destaquen 11 Lligues Asobal, tres Champions League, 10 Copes del Rei, 12 Supercopes i quatre Mundial de Clubs.Als fins a 61 títols aconseguits per Tomàs amb el club blaugrana, i pendent de com acaba la temporada, s'hi sumen la medalla de bronze amb la Selecció Espanyola als Jocs Olímpics de Pequín 2008, la medalla d'or al Campionat del Món de l'any 2013 i les dues medalles de bronze i plata respectivament, als Campionats d'Europa dels anys 2014 i 2016.El president de la entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ha anunciat a la mateixa roda de premsa, que el club retirarà el dorsal número 8 que llueix Victor Tomàs a la seva samarreta.

