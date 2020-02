Puigneró fa una crida a la calma davant l'amenaça del coronavirus durant el Mobile

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha fet una crida a la calma i ha demanat "no generar un alarmisme innecessari" en relació amb l'expansió de l'epidèmia de coronavirus i l'arribada d'un nombre elevat de persones provinents del continent asiàtic i de la Xina per a assistir al Mobile World Congress (MWC) a finals de mes a Barcelona.Durant la roda de premsa de presentació de la Mobile Week 2020, Puigneró ha assegurat que la Generalitat i el Ministeri de Salut estan preparant els protocols "per si s'hagués d'actuar" i ha insistit a defugir l'alarmisme. "El MWC es desenvoluparà amb tota normalitat", ha assegurat Puigneró.El congrés de telefonia mòbil acull des del 24 al 27 de febrer expositors xinesos com Huawei, que es queda amb gran part de l'espai del Hall 1 del recinte de la Fira de Gran Via durant els dies que dura el congrés.Durant els últims dies, Catalunya ha registrat fins a dos possibles casos de coronavirus, ambdós finalment descartats. L'últim de tots era el d'un nen de vuit anys que estava ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu que havia visitat Wuhan, la ciutat on es va originar el brot. El primer va ser el d'un home de 33 anys que es trobava al Clínic de Barcelona i que també havia visitat l'epicentre de la malaltia.L'agent patogen, però, sí ha arribat a Espanya. La setmana passada, les autoritats espanyoles van confirmar el primer cas en un hospital de La Gomera (Illes Canàries). Es tracta d'un turista alemany que va hauria contret el virus al seu país d'origen. Les últimes declaracions del Ministeri de Sanitat d'aquest diumenge apunten que el pacient "evoluciona bé".

