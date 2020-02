​La Fiscalia demana mantenir les ordres de detenció de Ponsatí

La Fiscalia ha demanat mantenir les ordres de detenció de Clara Ponsatí, la mesura de presó provisional i la declaració de rebel·lia. En el seu escrit, reconeix que li és aplicable la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras , motiu pel qual reclama al Parlament Europeu que li revoqui la immunitat. Al seu parer, el que pretenia Ponsatí quan es va presentar a les eleccions europees era evitar el procés penal contra ella. La seva elecció recent a conseqüència del Brexit, continua, s'ha produït un cop ha estat "processada i havent fugit prèviament de la justícia espanyola".Pel que fa al suplicatori, considera que en aquest cas s'ha d'aplicar el dret nacional, i aquest estableix que la necessitat de demanar permís a la cambra no es pot estendre més enllà de les fases d'inculpació i processament.El contraria suposaria, diu la fiscalia, "subordinar l'exercici de la potestat jurisdiccional a una tutela parlamentària aliena a l'equilibri de poders dissenyat pel poder constituent, i una intromissió indeguda i il·legítima en l'exercici de la funció jurisdiccional". Implicaria, ha continuat el ministeri públic, que la immunitat parlamentària fos un privilegi o dret particular de determinades persones.En aquest sentit, insisteix que la condició de diputat "no es pot transformar en un privilegi abusiu utilitzat per retallar indegudament l'exercici de la funció jurisdiccional". A més, considera que, com a privilegi que és, la immunitat ha de ser objecte d'una interpretació "restrictiva".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor