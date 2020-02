Felip VI, al Congrés: «Espanya no pot ser la d'uns contra d'altres»

La nova legislatura a Espanya ha quedat oficialment inaugurada, i ho ha fet amb un avís per a navegants. En un mandat que ha arrencat marcat per la bel·ligerància de la dreta contra el govern de coalició del PSOE i de Podem, el rei Felip VI ha llançat un missatge dins d'un hemicicle que ja ha estat testimoni del clima de crispació entre blocs: "Espanya no pot ser la d'uns contra d'altres".L'acte que dona el tret de sortida oficial a la legislatura, celebrat al Congrés dels Diputats, ha estat marcat per l'absència dels diputats independentistes. ERC, Junts per Catalunya, Bildu, el BNG i la CUP han denunciat minuts abans que la monarquia és una institució "hereva del franquisme" i han assegurat que no consideren Felip VI com a "interlocutor vàlid".Conscient que el conflicte amb Catalunya tornarà a marcar l'agenda política espanyola, el monarca també ha assenyalat durant el seu discurs que la Constitució "és el lloc de trobada de tots els espanyols" i ha destacat que Espanya és un país que ha d'apostar pel "diàleg i l'acord". "Espanya ha de ser de tots i per a tots", ha remarcat tot puntualitzant que la carta magna té una "inequívoca vocació integradora i incloent", al mateix temps que respecta "la pluralitat i diversitat territorial" d'Espanya.Pel monarca, "ara arriba l'hora del Parlament", una institució que és "l'arquitecte polític de l'estat espanyol". Malgrat que la cambra es presenta "més plural que mai", el rei ha reclamat serenor tant al govern com a l'oposició, on per primera vegada hi ha 53 diputats d'extrema dreta i més representació independentista que mai. "La diversitat d'idees i opinions ha d'existir, sempre sota els valors constitucionals", ha matisat. Per a Felip VI, aquesta legislatura ha de permetre que "la ciutadania recuperi la confiança amb les institucions" des de tres pilars: la preservació d'un estat "social, democràtic i de dret".Una altra de les escenes insòlites a la sessió inaugural de l'hemicicle ha estat la presència de Podem a la bancada del govern, així com els aplaudiments de Pablo Iglesias i de la resta dels seus ministres al discurs del monarca. Els diputats de la formació lila, per contra, han mantingut la tradició de no ovacionar el discurs del rei. L'any 2016, cap dels dirigents i tampoc Iglesias van aplaudir.La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha subratllat el caràcter "integrador" de la corona i ha assegurat que criticar-la, lluny de debilitar-la, l'enforteix. També ha alertat del "perill" que suposa fer una "apropiació partidista i excloent" de la monarquia, tota una referència als dirigents de Vox, que sovint coregen el "visca el rei" a l'hemicicle quan intervenen els grups independentistes. Batet, dirigent del PSC, ha tornar a insistir en la necessitat que la legislatura pivoti en el "diàleg" i el "respecte".Els diputats independentistes de Catalunya, Euskadi i Galícia no han assistit a la sessió inaugural de la legislatura . En un comunicat fet públic aquest dilluns al matí, ERC, Junts per Catalunya (JxCat), CUP, Bildu i BNG han subratllat que no se senten representats pel monarca."La societat catalana, basca i gallega rebutgen majoritàriament la figura d'una institució anacrònica hereva del franquisme, que se sustenta en l'objectiu de mantenir i imposar la unitat d'Espanya i les seves lleis negant, d'aquesta manera, els drets civils, polítics i nacionals que afecten la nostra ciutadania i els nostres pobles", afirma el text conjunt. "El rei no és un interlocutor vàlid", afegeix el comunicat, amb referència inclosa al discurs de Felip VI del 3 d'octubre del 2017.No és la primera vegada que els independentistes planten el rei. ERC, Bildu i la CUP ja van declinar reunir-se amb ell a totes les rondes de consultes que s'han fet en els darrers anys per a la designació d'un candidat a la presidència del govern. Junts per Catalunya, per la seva banda, sí que han anat a les audiències a la Zarzuela. A la sessió del 2016 sí que va assistir-hi el PDECat, en aquell moment encapçalat per Francesc Homs.

